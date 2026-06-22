Khách thuê đổi gu, văn phòng hạng A hưởng lợi

Thị trường văn phòng TP.HCM đang ghi nhận những thay đổi đáng kể trong nhu cầu của khách thuê, qua đó thúc đẩy sự phát triển của phân khúc văn phòng hạng A và đặt ra yêu cầu mới đối với các chủ đầu tư.

Tại sự kiện Office Forward: IFC Edition CBRE & Saigon Marina IFC diễn ra vào ngày 18/6, bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, Giám đốc Cấp cao, Trưởng bộ phận Nghiên cứu thị trường CBRE Việt Nam tại TP.HCM, cho biết giá thuê trung bình của văn phòng hạng A hiện đạt khoảng 47 USD/m²/tháng, trong khi văn phòng hạng B ở mức 27 USD/m²/tháng.

bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, Giám đốc Cấp cao, Trưởng bộ phận Nghiên cứu thị trường CBRE Việt Nam

Theo bà Thanh, tỷ lệ trống của văn phòng hạng A hiện ở mức 16%, còn hạng B là 12%. Đây là hệ quả của việc thị trường vẫn đang tiếp tục hấp thụ nguồn cung mới được đưa vào từ năm 2023. Tuy nhiên, diễn biến này được đánh giá là tương đối tích cực khi nhu cầu thuê vẫn duy trì ổn định.

Dữ liệu của CBRE cho thấy trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, phần lớn diện tích hấp thụ ròng trên thị trường thuộc về phân khúc hạng A, với mức hấp thụ trung bình gần 50.000 m² mỗi năm.

“Điều này cho thấy các doanh nghiệp vẫn đang ưu tiên những tòa nhà có chất lượng tốt hơn, đáp ứng được các yêu cầu mới về môi trường làm việc”, bà Thanh nhận định.

Xét về các giao dịch lớn trên thị trường, khoảng 50% nhu cầu đến từ các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam mở rộng quy mô văn phòng. Trong khi đó, 43% giao dịch xuất phát từ nhu cầu dịch chuyển sang các tòa nhà mới hoặc vị trí phù hợp hơn.

Không chỉ thay đổi về quy mô thuê, nhu cầu của khách hàng cũng đang chuyển dịch rõ rệt. Theo khảo sát được CBRE thực hiện với các tập đoàn đa quốc gia lớn tại Việt Nam, doanh nghiệp hiện ưu tiên những mặt sàn lớn hơn, hiệu quả hơn, đồng thời chú trọng các yếu tố liên quan đến sức khỏe và trải nghiệm của nhân viên.

Các tiêu chí như chất lượng không khí, hệ thống giám sát môi trường, dịch vụ quản lý vận hành, bảo trì tòa nhà và các tiện ích hỗ trợ người lao động ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quyết định thuê văn phòng.

Đặc biệt, không gian cộng tác và khu vực giao lưu xã hội đang trở thành yếu tố được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Kết quả khảo sát cho thấy có tới 92% doanh nghiệp đánh giá đây là những không gian góp phần nâng cao văn hóa doanh nghiệp, tinh thần làm việc và năng suất lao động.

Theo bà Thanh, văn phòng ngày nay không còn chỉ là nơi làm việc mà còn là công cụ giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân sự. Vì vậy, các yếu tố liên quan đến sức khỏe, phúc lợi và sự kết nối của nhân viên ngày càng được chú trọng trong thiết kế không gian làm việc.

Xu hướng phát triển bền vững cũng đang tác động mạnh đến thị trường. Nếu trước đây các chứng nhận xanh được xem là lợi thế cạnh tranh, thì hiện nay đã trở thành yêu cầu gần như bắt buộc đối với các tòa nhà văn phòng hạng A mới.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, ngày càng nhiều dự án văn phòng tại TP.HCM được phát triển theo các tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế như LEED, EDGE hoặc LOTUS nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ khách thuê.

Nhận định về triển vọng thị trường, bà Thanh cho rằng nguồn cung hạng A mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng, qua đó nâng cao chất lượng thị trường nhưng đồng thời cũng tạo áp lực cạnh tranh lớn hơn đối với các tòa nhà hiện hữu.

Trong bối cảnh nhu cầu của khách thuê ngày càng khắt khe, những dự án sở hữu không gian làm việc linh hoạt, khu vực cộng tác hiệu quả, tiêu chuẩn xanh và các tiện ích hướng đến sức khỏe người dùng được dự báo sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường trong những năm tới.