3 liên danh tham gia đấu thầu xây dựng Tòa nhà công nghệ thông tin TP Huế

Ngày 22-6, gói thầu số 16: Chi phí xây lắp và thiết bị còn lại chưa thực hiện của gói thầu số 12 xây lắp dự án tòa nhà công nghệ thông tin (CNTT) TP Huế đã hoàn thành mở thầu.

Gói thầu này có giá mời thầu là 26,5 tỉ đồng, giá trị bảo đảm dự thầu 700 triệu đồng. Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có 3 liên danh tham gia dự thầu, trong đó liên danh Hoàng Phú – Khánh Trang - Cecom có giá dự thầu sau giảm giá thấp nhất là 23,78 tỉ đồng. Kế đến là liên danh gói thầu số 16 – ĐLPT với giá trên 24,36 tỉ đồng. Liên danh Xuân Hồng – Viettel construction có giá dự thầu sau giảm giá là 25,59 tỉ đồng.

Toà nhà công nghệ thông tin TP Huế thi công "đứng bánh" hơn một năm nay.

Dự án xây dựng tòa nhà CNTT TP Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2021 và điều chỉnh vào năm 2025. Công trình có diện tích 3.569 m² tại phường Thanh Thủy, do Trung tâm CNTT TP Huế làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 50,5 tỉ đồng.

Gói thầu số 12 – hạng mục chi phí xây lắp và thiết bị đợt 1 – có giá mời thầu gần 41 tỉ đồng, bao gồm thi công khối nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà để xe hai bánh, hạng mục phòng chống mối mọt, hệ thống cấp điện và toàn bộ thiết bị công trình.

Tháng 12-2023, liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành – Công ty TNHH TM Hoàng Nhật Phát trúng thầu với giá gần 34,6 tỉ đồng. Trong đó, Công ty Công Thành là nhà thầu chính phụ trách phần xây dựng cơ bản, còn Công ty Hoàng Nhật Phát đảm nhận phần phòng cháy chữa cháy. Theo hợp đồng, thời gian thực hiện đến ngày 30-6-2025.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện được khoảng 44% khối lượng hợp đồng (bao gồm cả phần phát sinh), Công ty Công Thành không còn đủ khả năng tài chính để tiếp tục thi công. Ngày 18-7-2025, Trung tâm CNTT TP Huế đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với liên danh nhà thầu này.

Chủ đầu tư đã giải ngân khoảng 54% giá trị hợp đồng, tương đương gần 18,68 tỉ đồng. Trong đó, phần thanh toán khối lượng hoàn thành chiếm khoảng 70,3%, còn lại là giá trị tạm ứng. Hai nhà thầu bị xử phạt do chậm tiến độ, đăng tải lên cổng đấu thầu quốc gia và tịch thu hơn 1 tỉ đồng tiền bảo lãnh.



