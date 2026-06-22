Danh tính chủ đầu tư được sử dụng 2.700m² đất xây Khu nhà ở thấp tầng Incons tại Hà Nội

UBND TP Hà Nội mới đây ban hành Quyết định số 3053/QĐ-UBND về việc giao đất và cho phép Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Incons chuyển mục đích sử dụng đất nhằm thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thấp tầng Incons.

Cụ thể, Hà Nội cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Incons được chuyển mục đích sử dụng 2.564,3m² đất nông nghiệp và giao cho công ty này 140,5m² đất để sử dụng 2.704,8m² đất tại xã Thanh Trì thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thấp tầng Incons theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 5688/QĐ-UBND ngày 17/11/2025 của UBND Thành phố.

Trong tổng diện tích 2.704,8m² đất có: 2.462,98m² đất quy hoạch chức năng đất nhà ở, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng 50 năm.

Còn 241,82m² đất, gồm: 86,66m² đất đường giao thông theo quy hoạch và 155,16m² đất cây xanh được sử dụng vào mục đích công cộng, Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Về việc tổ chức thực hiện, đất được Nhà nước giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn. Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Về chủ đầu tư, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Incons được thành lập năm 2017, đăng ký ngành nghề xây dựng nhà các loại, tên gọi ban đầu là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Incon. Vốn điều lệ 20 tỷ đồng do bà Nguyễn Thị Thu Trang góp 55% đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT, bà Trần Thị Hiền nắm 35% và Lê Thị Tuyết nắm 10%.

Tháng 5/2018, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Incons. Tháng 9 cùng năm, doanh nghiệp này đổi ngành nghề chính sang Xây dựng nhà để ở.

Tháng 4/2019, doanh nghiệp tăng vốn lên 50 tỷ đồng. Tháng 6/2020, Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Hải thay Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Trang làm người đại diện pháp luật. Tháng 4/2022, ông Nguyễn Văn Đức đảm nhiệm chức Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Tháng 10/2023, doanh nghiệp tăng vốn gấp 5 lần lên mức 250 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Đầu năm 2026, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Incons liên danh cùng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC, Công ty TNHH Thương mại CFI được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời, giao chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội Long Vân 1 (tại phường Quy Nhơn Bắc), tổng vốn đầu tư hơn 1.250 tỷ đồng.

Trong liên danh trên, đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC.

Phối cảnh dự án Nhà ở xã hội Long Vân 1. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai

Dự án Nhà ở xã hội Long Vân 1 có diện tích hơn 2 ha, cung cấp khoảng 1.265 căn hộ nhà ở xã hội (số lượng cụ thể sẽ được xác định trong phương án kiến trúc ở giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và phương án kinh doanh do nhà đầu tư lập sau khi được lựa chọn), cùng 48 căn nhà liền kề kinh doanh thương mại, dịch vụ. Quy mô dân số khoảng 3.088 người.

Trong cơ cấu sử dụng đất, diện tích để xây dựng chung cư nhà ở xã hội rộng hơn 1,7 ha, với 4 tòa nhà chung cư (CT01, CT02, CT03, CT04) cao 23 tầng nổi và chung 1 tầng hầm. Bên cạnh đó, dự án còn 48 lô nhà liền kề thương mại dịch vụ có chức năng, như: siêu thị, văn phòng cho thuê cao 4 tầng (không bao gồm tầng kỹ thuật và tầng tum).

Dự kiến đến quý IV/2029, dự án sẽ hoàn thành, đưa toàn bộ công trình vào hoạt động, khai thác vận hành.



