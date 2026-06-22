Him Lam xin chuyển 11 ha đất phát triển hơn 4.000 căn hộ cho thuê dài hạn ngay trên "đất vàng" Hà Nội

Sáng 22/6 tại Hà Nội đã diễn ra lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Thủ đô.

Tại sự kiện, Công ty Cổ phần Him Lam đã chủ động đề xuất dự án khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên dành hơn 11 ha đất để phát triển khoảng 6.000 căn hộ với tổng mức đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 4.000 căn hộ được bố trí cho thuê dài hạn; dự kiến đến quý IV/2028, cấu phần nhà ở cho thuê của dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.

Phát biểu tại sự kiện, ông Dương Công Minh, cổ đông chủ chốt của Công ty Him Lam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ngân hàng Sacombank cho biết đây là một ngày rất trọng đại đối với Công ty Him Lam khi được chấp thuận là nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của Hà Nội.

Ông Dương Công Minh đánh giá, nhu cầu thuê nhà ở của người dân, đặc biệt là người lao động, cán bộ công chức, công nhân, các gia đình trẻ là rất lớn. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, được đầu tư bài bản, đồng bộ về hạ tầng và tiện ích lại còn rất hạn chế. Phần lớn hiện nay vẫn là các loại hình nhà trọ tự xây, manh mún, thiếu ổn định, chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân về một nơi ở chất lượng, an toàn và lâu dài.

Đây thực sự là một khoảng trống lớn trong cơ cấu thị trường nhà ở, đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ hơn của các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết. Với dự án nhà ở cho thuê vừa được khởi công, Him Lam cam kết sẽ chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai một cách nhanh chóng, đồng bộ, theo đúng tiến độ đề ra, đồng thời đảm bảo chất lượng nhà ở cho thuê tương đương với nhà ở thương mại để bán.

Ông Dương Công Minh bày tỏ, Him Lam mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương và địa phương; đồng thời, kiến nghị các cấp tiếp tục nghiên cứu, ban hành và áp dụng những quy định, chính sách phù hợp, đặc thù cho phân khúc nhà ở cho thuê, đặc biệt là tạo điều kiện cho các chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê được vay vốn với lãi suất ưu đãi và dài hạn.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, đây là giai đoạn khởi đầu cho chu kỳ phát triển mới với các công trình mang ý nghĩa chiến lược dài hạn. Thành phố xác định hiệu quả chính sách phải được cụ thể hóa bằng các dự án và sản phẩm mà người dân, doanh nghiệp có thể trực tiếp thụ hưởng.

Lãnh đạo thành phố cũng ghi nhận sự tham gia của doanh nghiệp, đặc biệt là Him Lam khi chủ động điều chỉnh định hướng đầu tư, dành hơn 11 ha đất phát triển hơn 4.000 căn hộ cho thuê dài hạn, góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở cho thuê.

Đây là các dự án đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội, đặt nền móng hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá phù hợp; đồng thời góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở và hướng tới thị trường bất động sản phát triển bền vững.