Hối hả tháo dỡ nhà, cổng chào... mở rộng quốc lộ 13 ở TPHCM

Dự án mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình ở TPHCM đang được đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước 31/7. Hiện nay, nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, nhường đất cho việc mở rộng quốc lộ huyết mạch này.

22-06-2026