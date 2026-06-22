Dự án 'hạt nhân' sân bay Long Thành đang thi công ra sao?

Thông tin từ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) cho biết, “180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành” tập trung cao độ trong công tác điều hành, kiểm soát tiến độ, huy động nguồn lực và phối hợp thi công tại Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Tiến độ thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đang được đẩy nhanh.

Lãnh đạo ACV khẳng định, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan quản lý nhà nước, ACV đang phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án, tư vấn giám sát, các nhà thầu và đơn vị liên quan để tổ chức thi công theo kế hoạch điều phối tổng thể. Trọng tâm hiện nay là kiểm soát các đường găng tiến độ, ưu tiên các hạng mục có tính kết nối, đồng bộ kỹ thuật và phục vụ trực tiếp cho mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2026.

Theo cập nhật mới nhất, tổng giá trị sản lượng đã thực hiện của dự án thành phần 3 đạt khoảng 65.602 tỷ đồng, tương đương 75,97% tổng giá trị các hợp đồng đã ký. Riêng đối với các gói thầu xây lắp chính, lũy kế giá trị thực hiện đạt hơn 56.341 tỷ đồng, tương đương 67,93% giá trị hợp đồng. Con số này tăng 3,35% so với thời điểm đầu tháng 6, cho thấy nhịp độ thi công đang tiếp tục được đẩy lên sau khi chiến dịch thi đua cao điểm được phát động.

Hiện tại, công trường hiện duy trì trung bình hơn 7.300 nhân công trực tiếp, tăng khoảng 4,54% so với đầu chiến dịch. ACV tiếp tục yêu cầu các nhà thầu rà soát năng lực tổ chức thi công, bổ sung nhân lực, thiết bị, vật tư và tăng cường lực lượng phục vụ công tác nội nghiệp, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm các hạng mục được triển khai đồng bộ từ hiện trường đến công tác nghiệm thu, quản lý chất lượng.

Một trong những kết quả quan trọng trong thời gian qua là công tác cấp điện cho dự án. Vào ngày 9/6, ACV đã phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai đóng điện thành công từ trạm 110kV vào Trạm tiếp nhận điện nguồn PWR-ACV thông qua 6 lộ trung thế 22kV. Việc hoàn thành công tác đóng điện góp phần bảo đảm điều kiện cung cấp điện cho các phụ tải của dự án, phục vụ công tác thi công, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành kỹ thuật.

Cùng với đó, 3 gói thầu thuộc dự án thành phần 3 đã cơ bản hoàn thành, gồm gói thầu số 2.4 thi công tường rào ranh giới cảng hàng không trong phạm vi 1.810 ha; gói thầu số 3.4 thi công san nền, thoát nước, khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công; gói thầu số 5.6 thi công cọc công trình nhà ga hành khách. Các gói thầu còn lại tiếp tục được ACV điều phối theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thi công liên hoàn và vận hành đồng bộ của toàn dự án.

Đối với nhóm hạ tầng giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật cảng hàng không, trong đó có gói thầu số 4.8 thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật cảng hàng không, ACV đang tăng cường kiểm soát theo từng khu vực thi công, từng nhóm hạng mục và từng yêu cầu kết nối với các gói thầu liên quan.

ACV xác định giai đoạn cao điểm 180 ngày đêm là thời điểm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các hạng mục thiết yếu của dự án sân bay Long Thành.

Đến giữa tháng 6 này, giá trị khối lượng thực hiện của gói thầu số 4.8 đạt khoảng 6.857 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng khoảng 11.066 tỷ đồng, tương đương 61,97% giá trị hợp đồng. Các hạng mục thuộc gói thầu đang được triển khai theo kế hoạch điều phối tổng thể, trong đó ưu tiên các khu vực có yêu cầu cao về kết nối kỹ thuật, giao thông nội bộ, hạ tầng phụ trợ và điều kiện phối hợp thi công giữa các nhà thầu.

Trong thời gian tới, khu vực dự án bước vào cao điểm mùa mưa tại khu vực Đông Nam Bộ, dự báo có thể ảnh hưởng đến một số hoạt động thi công ngoài trời, hạ tầng kỹ thuật, vận chuyển vật tư, thiết bị và tổ chức thi công tại hiện trường. Do đó, ACV cùng ban quản lý dự án, các nhà thầu, tư vấn giám sát và đơn vị liên quan đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó, điều chỉnh kế hoạch thi công theo điều kiện thời tiết thực tế.

Bên cạnh việc bố trí nhân lực, thiết bị và vật tư, các đơn vị cũng tăng cường công tác kiểm soát an toàn lao động, duy trì điều kiện thi công liên tục và hạn chế tối đa các tác động bất lợi do thời tiết gây ra.

“ACV xác định giai đoạn cao điểm 180 ngày đêm là thời điểm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các hạng mục thiết yếu của Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. ACV phối hợp với ban quản lý dự án tiếp tục bám sát hiện trường, tăng cường kiểm tra, điều phối nguồn lực, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh và yêu cầu các nhà thầu tập trung cao nhất cho mục tiêu bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn thi công và tính đồng bộ của dự án”, đại diện ACV nói.