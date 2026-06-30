Bất ngờ tiến độ sân vận động lớn thứ hai Việt Nam sau 8 tháng khởi công: Khán đài dần lộ diện, sắp lắp mái vòm thép 8.600 tấn
Tọa lạc tại tâm điểm các đại đô thị phía Đông Hà Nội, sân vận động PVF quy mô 60.000 chỗ ngồi đang tăng tốc thi công. Dự án hứa hẹn trở thành đòn bẩy hạ tầng, nâng tầm bất động sản toàn khu vực.
Bài và ảnh: Văn Đoan
Nhịp sống thị trường
Theo Nhịp sống thị trường
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