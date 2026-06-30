Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Bất ngờ tiến độ sân vận động lớn thứ hai Việt Nam sau 8 tháng khởi công: Khán đài dần lộ diện, sắp lắp mái vòm thép 8.600 tấn

| | Bất động sản

Tọa lạc tại tâm điểm các đại đô thị phía Đông Hà Nội, sân vận động PVF quy mô 60.000 chỗ ngồi đang tăng tốc thi công. Dự án hứa hẹn trở thành đòn bẩy hạ tầng, nâng tầm bất động sản toàn khu vực.

Bất ngờ tiến độ siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam sau 8 tháng khởi công: Khán đài dần lộ diện, sắp lắp mái vòm thép 8.600 tấn - Ảnh 1.

Sau hơn 8 tháng kể từ ngày khởi công (19/10/2025), đại công trường xây dựng sân vận động PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên đang được triển khai với cường độ cao. Đây là hạng mục trung tâm trong tổ hợp thể thao - dịch vụ quy mô khoảng 92 ha, được định hướng trở thành trung tâm đào tạo, thi đấu và tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế.

Bất ngờ tiến độ siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam sau 8 tháng khởi công: Khán đài dần lộ diện, sắp lắp mái vòm thép 8.600 tấn - Ảnh 2.

Ghi nhận tại công trường, các nhà thầu đang tập trung thi công hệ thống cột bê tông cốt thép quy mô lớn bao quanh công trình. Đây là những kết cấu chịu lực quan trọng, đóng vai trò nâng đỡ hệ mái vòm thép khổng lồ sẽ được lắp đặt trong giai đoạn tiếp theo.

Bất ngờ tiến độ siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam sau 8 tháng khởi công: Khán đài dần lộ diện, sắp lắp mái vòm thép 8.600 tấn - Ảnh 3.

Hệ mái vòm thép sử dụng cặp dầm dài 373 m, nặng hơn 8.600 tấn cùng hai tấm màng xuyên sáng kích thước 78 x 125 m có thể đóng mở hoàn toàn trong 12–20 phút. Công trình còn sở hữu cửa kính end-zone cao 36 m, rộng 55 m, giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên và tạo không gian linh hoạt.

Bất ngờ tiến độ siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam sau 8 tháng khởi công: Khán đài dần lộ diện, sắp lắp mái vòm thép 8.600 tấn - Ảnh 4.

Hiện hệ thống giá đỡ chuyên dụng phục vụ thi công mái vòm đã được lắp đặt, chuẩn bị cho giai đoạn lắp dựng một trong những hạng mục phức tạp nhất của dự án. Song song với đó, các bậc khán đài và phần thân công trình đang được triển khai đồng loạt. Sau khi hoàn thiện phần móng, tiến độ thi công được đẩy nhanh nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành toàn bộ sân vận động vào tháng 3/2027.

Bất ngờ tiến độ siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam sau 8 tháng khởi công: Khán đài dần lộ diện, sắp lắp mái vòm thép 8.600 tấn - Ảnh 5.

Sân vận động PVF sẽ có sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi, lớn hơn khoảng 20.000 chỗ so với Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA với đầy đủ khu chức năng dành cho vận động viên, trọng tài, báo chí, truyền hình, khu VIP và hệ thống kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn.

Bất ngờ tiến độ siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam sau 8 tháng khởi công: Khán đài dần lộ diện, sắp lắp mái vòm thép 8.600 tấn - Ảnh 7.

Đặc biệt, mặt sân sử dụng công nghệ cỏ hybrid mô-đun tương tự sân Wembley (Anh) và Sân vận động Quốc gia Singapore, giúp tăng độ bền, thoát nước nhanh và thuận tiện bảo trì, trong khi khu VIP được thiết kế riêng với ban công toàn cảnh, lối đi độc lập và dịch vụ cao cấp.

Bất ngờ tiến độ siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam sau 8 tháng khởi công: Khán đài dần lộ diện, sắp lắp mái vòm thép 8.600 tấn - Ảnh 6.

Ngoài sân vận động chính, nhiều hạng mục khác trong quần thể thể thao cũng đang được triển khai đồng bộ. Việc hình thành tổ hợp này không chỉ phục vụ công tác đào tạo bóng đá trẻ mà còn góp phần bổ sung hạ tầng thể thao chất lượng cao cho khu vực phía Bắc, mở ra khả năng đăng cai nhiều giải đấu và sự kiện quốc tế trong tương lai.

Bất ngờ tiến độ siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam sau 8 tháng khởi công: Khán đài dần lộ diện, sắp lắp mái vòm thép 8.600 tấn - Ảnh 8.

Dự án tọa lạc trên đường tỉnh 379, tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hưng Yên với cầu Thanh Trì và Vành đai 3, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 phút di chuyển, đồng thời nằm gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Bắc Giang.

Bất ngờ tiến độ siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam sau 8 tháng khởi công: Khán đài dần lộ diện, sắp lắp mái vòm thép 8.600 tấn - Ảnh 9.

Trong thời gian tới, công trình sẽ tiếp tục hưởng lợi từ các dự án hạ tầng trọng điểm như cầu Ngọc Hồi kết nối Hưng Yên với Vành đai 3,5 và cầu Mễ Sở nối trực tiếp Vành đai 4, góp phần tăng cường liên kết vùng.

Đáng chú ý, sân vận động PVF nằm giữa khu vực đang trở thành cực tăng trưởng mới phía Đông Nam Hà Nội, bao quanh bởi các đại đô thị như Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3 và Ecopark, hứa hẹn trở thành mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái thể thao, dịch vụ và đô thị của khu vực.

Bất ngờ tiến độ siêu sân vận động lớn thứ hai Việt Nam sau 8 tháng khởi công: Khán đài dần lộ diện, sắp lắp mái vòm thép 8.600 tấn - Ảnh 11.

Khi hoàn thành, sân vận động PVF đạt chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các giải đấu lớn như ASIAD, Olympic hay World Cup. Với thiết kế hiện đại, trang thiết bị đồng bộ theo chuẩn quốc tế, sân vận động được kỳ vọng sẽ nâng tầm hạ tầng thể thao Việt Nam, đưa Hưng Yên trở thành điểm đến mới trên bản đồ thể thao khu vực.

 Toàn cảnh khu vực cách trung tâm 20km, nằm sát metro số 5; đại học Ngoại thương, Học viện Bưu chính đề xuất xây cơ sở 2, giá đất vượt 100 triệu/m2 


 

Bài và ảnh: Văn Đoan

Nhịp sống thị trường

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
FLC của ông Trịnh Văn Quyết đề xuất đầu tư loạt dự án tỷ USD tại tỉnh rộng thứ 2 Việt Nam

FLC của ông Trịnh Văn Quyết đề xuất đầu tư loạt dự án tỷ USD tại tỉnh rộng thứ 2 Việt Nam Nổi bật

Đúng 3 ngày nữa sẽ khởi công tuyến cao tốc 47.000 tỷ đồng, kết nối đến siêu dự án 16 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử

Đúng 3 ngày nữa sẽ khởi công tuyến cao tốc 47.000 tỷ đồng, kết nối đến siêu dự án 16 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử Nổi bật

Sau Nội Bài, Hà Nội sắp có thêm sân bay quốc tế thứ hai: Quy mô 1.500 ha, cách trung tâm khoảng 40 km, có thể đón tới 50 triệu khách/năm

Sau Nội Bài, Hà Nội sắp có thêm sân bay quốc tế thứ hai: Quy mô 1.500 ha, cách trung tâm khoảng 40 km, có thể đón tới 50 triệu khách/năm

05:46 , 30/06/2026
T&T hợp tác phát triển Little Hong Kong, điểm đến mới phía Nam TP.Hồ Chí Minh

T&T hợp tác phát triển Little Hong Kong, điểm đến mới phía Nam TP.Hồ Chí Minh

20:00 , 29/06/2026
Từ “thiết kế đẹp” đến “thiết kế để sống”: Masterise Homes định chuẩn "sống hàng hiệu" tại giải thưởng kiến trúc châu Á

Từ “thiết kế đẹp” đến “thiết kế để sống”: Masterise Homes định chuẩn "sống hàng hiệu" tại giải thưởng kiến trúc châu Á

19:19 , 29/06/2026
Hạ tầng tỷ đô đồng loạt khởi động, thị trường bất động sản TP.HCM bước vào chu kỳ tăng tốc

Hạ tầng tỷ đô đồng loạt khởi động, thị trường bất động sản TP.HCM bước vào chu kỳ tăng tốc

17:30 , 29/06/2026

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên