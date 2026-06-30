Hiện hệ thống giá đỡ chuyên dụng phục vụ thi công mái vòm đã được lắp đặt, chuẩn bị cho giai đoạn lắp dựng một trong những hạng mục phức tạp nhất của dự án. Song song với đó, các bậc khán đài và phần thân công trình đang được triển khai đồng loạt. Sau khi hoàn thiện phần móng, tiến độ thi công được đẩy nhanh nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành toàn bộ sân vận động vào tháng 3/2027.