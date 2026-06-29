Đúng 3 ngày nữa sẽ khởi công tuyến cao tốc 47.000 tỷ đồng, kết nối đến siêu dự án 16 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Theo kế hoạch, lễ khởi công dự án sẽ diễn ra vào sáng 1/7/2026. Đây là một trong những công trình được khởi công nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đang hoàn thiện hồ sơ, trong khi Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị công tác tổ chức lễ khởi công.

Cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng chiều dài khoảng 42,07 km. Điểm đầu tại nút giao giữa đường Vành đai 4 TP.HCM và đường ĐT.991 (phường Tân Thành), điểm cuối kết nối với đường ĐT.994 (đường ven biển) thuộc xã Xuyên Mộc.

Tuyến chính được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc đô thị với 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h. Tại các đoạn đi qua khu dân cư và khu vực phát triển đô thị, dự án bố trí đường song hành hai bên, mỗi bên 2 làn xe, tốc độ thiết kế 60 km/h.

Tuyến đường đi qua các địa bàn Tân Thành, Kim Long, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Bình Giã, Xuân Sơn, Hòa Hội, Hồ Tràm và Xuyên Mộc, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 416 ha.

Đối với đoạn đi qua khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu, đơn vị tư vấn đề xuất xây dựng cầu cạn rộng 32 m, gồm 6 làn xe nhằm hạn chế tác động đến hệ sinh thái và dòng chảy sinh học.

Dự án được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 đầu tư nút giao kết nối đường ĐT.991 với Vành đai 4 TP.HCM, dài khoảng 2,27 km. Dự án thành phần 2 xây dựng tuyến chính từ Km2+270 đến nút giao ĐT.994, kết hợp lắp đặt hệ thống điều hành giao thông thông minh, với chiều dài khoảng 39,8 km.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 46.918 tỷ đồng (bao gồm chi phí lãi vay). Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2029.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với các khu công nghiệp tại Châu Đức, Phú Mỹ và khu vực Hồ Tràm, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay và TP.HCM đến các đô thị ven biển.

Bên cạnh đó, dự án sẽ kết nối với các tuyến giao thông trọng điểm gồm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Vành đai 4 TP.HCM, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, nâng cao khả năng kết nối giữa hệ thống cảng hàng không, khu công nghiệp và các khu vực phát triển du lịch.