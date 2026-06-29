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Toàn cảnh khu vực cách trung tâm 20km, nằm sát metro số 5; đại học Ngoại thương, Học viện Bưu chính đề xuất xây cơ sở 2, giá đất vượt 100 triệu/m2

| | Bất động sản

Xã Kiều Phú nằm cách trung tâm 20 km nhưng đang đón nhiều hạ tầng lớn như 3 trường đại học, 2 bệnh viện trung ương, bảo tàng 38 ha và đặc biệt sẽ có tuyến metro số 5 chạy qua khiến giá đất tại đây thiết lập mặt bằng mới.

Theo quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được TP Hà Nội phê duyệt, thành phố sẽ thực hiện lộ trình di dời các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp ra khỏi khu vực nội đô lịch sử đến các cực tăng trưởng ở vùng ngoại thành. Theo đó, Hà Nội sẽ hình thành một khu đô thị đại học - nghiên cứu cùng ba khu đào tạo chuyên ngành, làm cơ sở để các trường đại học mở rộng hoặc chuyển dịch cơ sở đào tạo ra ngoài trung tâm.

Toàn cảnh khu vực cách trung tâm 20km sắp có 3 đại học lớn quy mô hàng chục ha chuyển về, nằm sát tuyến metro số 5, giá đất vượt 100 triệu/m2 - Ảnh 1.

Trong bối cảnh đó, xã Kiều Phú (Hà Nội) đang trở thành một trong những địa bàn thu hút các dự án giáo dục đại học. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km theo Đại lộ Thăng Long, địa phương này hiện được nghiên cứu phát triển cơ sở đào tạo của Đại học Ngoại thương, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.

Toàn cảnh khu vực cách trung tâm 20km sắp có 3 đại học lớn quy mô hàng chục ha chuyển về, nằm sát tuyến metro số 5, giá đất vượt 100 triệu/m2 - Ảnh 2.

Trong đó, Đại học Ngoại thương là một trong những dự án đáng chú ý. Tháng 4/2026, lãnh đạo xã Kiều Phú đã làm việc với đại diện nhà trường về công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo và nghiên cứu với quy mô khoảng 28,7ha.

Toàn cảnh khu vực cách trung tâm 20km sắp có 3 đại học lớn quy mô hàng chục ha chuyển về, nằm sát tuyến metro số 5, giá đất vượt 100 triệu/m2 - Ảnh 3.

Theo đề xuất, khu đất nghiên cứu dự án có phía Bắc giáp Đại lộ Thăng Long, phía Đông giáp khu vực đường Tiểu ly, khu vực quy hoạch Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam và phía Tây giáp khu vực quy hoạch Đại học Hà Nội. Hiện Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét chấp thuận chủ trương địa điểm để triển khai các bước chuẩn bị đầu tư và lập quy hoạch chi tiết.

Toàn cảnh khu vực cách trung tâm 20km sắp có 3 đại học lớn quy mô hàng chục ha chuyển về, nằm sát tuyến metro số 5, giá đất vượt 100 triệu/m2 - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam cũng đang triển khai kế hoạch xây dựng cơ sở 2 tại thôn Ngọc Than trên diện tích hơn 17ha. Dự án gồm hai khu chức năng chính, định hướng đáp ứng khoảng 10.000 sinh viên, đồng thời hình thành bệnh viện thực hành quy mô 600 giường bệnh đạt tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa.

Toàn cảnh khu vực cách trung tâm 20km sắp có 3 đại học lớn quy mô hàng chục ha chuyển về, nằm sát tuyến metro số 5, giá đất vượt 100 triệu/m2 - Ảnh 5.

Khi đi vào hoạt động, cơ sở này không chỉ mở rộng năng lực đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực y dược cổ truyền mà còn bổ sung năng lực khám chữa bệnh, giảm tải cho cơ sở hiện hữu và hệ thống y tế tuyến trên.

Toàn cảnh khu vực cách trung tâm 20km sắp có 3 đại học lớn quy mô hàng chục ha chuyển về, nằm sát tuyến metro số 5, giá đất vượt 100 triệu/m2 - Ảnh 6.

Một dự án quy mô lớn khác là cơ sở mới của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Dự án được đề xuất nhằm đáp ứng quy mô đào tạo khoảng 13.000 sinh viên. Ban đầu quy mô khoảng 30ha, sau rà soát quy hoạch được điều chỉnh sang khu đất khoảng 32ha tại Kiều Phú để bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài.

Toàn cảnh khu vực cách trung tâm 20km sắp có 3 đại học lớn quy mô hàng chục ha chuyển về, nằm sát tuyến metro số 5, giá đất vượt 100 triệu/m2 - Ảnh 7.

Khu đất được đánh giá có lợi thế khi tiếp giáp các tuyến đường quy hoạch lớn và phù hợp định hướng phát triển không gian giáo dục – y tế – văn hóa của Thủ đô.

Toàn cảnh khu vực cách trung tâm 20km sắp có 3 đại học lớn quy mô hàng chục ha chuyển về, nằm sát tuyến metro số 5, giá đất vượt 100 triệu/m2 - Ảnh 8.

Hiện tại, khu đất dự kiến triển khai các dự án vẫn chủ yếu là đất nông nghiệp, xen kẽ một số trang trại nhỏ lẻ và khu nghĩa trang. Việc chuyển đổi công năng trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ mở ra quỹ đất lớn, tạo điều kiện hình thành các dự án đại học, nghiên cứu và dịch vụ đô thị quy mô lớn tại Kiều Phú.

Toàn cảnh khu vực cách trung tâm 20km sắp có 3 đại học lớn quy mô hàng chục ha chuyển về, nằm sát tuyến metro số 5, giá đất vượt 100 triệu/m2 - Ảnh 9.

Không chỉ các dự án đại học, địa phương này đang triển khai xây dựng dự án Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam với quy mô khoảng hơn 38ha. Công trình bao gồm các khu trưng bày, nghiên cứu, học tập trải nghiệm, dịch vụ và khu bảo tồn sinh thái, được xem là một trong những tổ hợp khoa học – giáo dục lớn tại khu vực phía Tây Hà Nội.

Toàn cảnh khu vực cách trung tâm 20km sắp có 3 đại học lớn quy mô hàng chục ha chuyển về, nằm sát tuyến metro số 5, giá đất vượt 100 triệu/m2 - Ảnh 10.

Cùng với cụm đại học và bảo tàng, hạ tầng xã hội khu vực còn được bổ sung bởi hệ thống y tế tuyến Trung ương với Bệnh viện Nhi cơ sở 2 và Bệnh viện Phụ sản cơ sở 2. Sự hiện diện của các bệnh viện này đang từng bước hình thành chuỗi dịch vụ công cộng đồng bộ, gắn với hệ sinh thái giáo dục – nghiên cứu tại địa phương.

Toàn cảnh khu vực cách trung tâm 20km sắp có 3 đại học lớn quy mô hàng chục ha chuyển về, nằm sát tuyến metro số 5, giá đất vượt 100 triệu/m2 - Ảnh 11.

Với quy mô hàng chục nghìn sinh viên cùng hệ sinh thái giáo dục – nghiên cứu – y tế đang hình thành, khu vực này kỳ vọng sẽ tạo nhu cầu lớn về nhà ở,phòng trọ , dịch vụ, thúc đẩy đô thị hóa phía Tây Hà Nội. Hiện giá đất quanh khu vực dao động 60 - 100 triệu đồng/m2 tùy vị trí. Đáng chú ý, tại phiên đấu giá 19 thửa đất khu ĐG 12/2019 xã Ngọc Liệp (nay là Kiều Phú), giá trúng cao nhất đạt 134,22 triệu đồng/m2, thấp nhất 94,22 triệu đồng/m2, cho thấy mặt bằng giá đang thiết lập ở vùng cao hơn trước.

Toàn cảnh khu vực cách trung tâm 20km sắp có 3 đại học lớn quy mô hàng chục ha chuyển về, nằm sát tuyến metro số 5, giá đất vượt 100 triệu/m2 - Ảnh 12.

Về hạ tầng, Kiều Phú sở hữu vị trí trên trục Đại lộ Thăng Long – tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội với Hòa Lạc, giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống khoảng 30 phút. Đây cũng là khu vực tuyến metro số 5 (Văn Cao – Hòa Lạc) đi qua, qua đó được kỳ vọng nâng cao năng lực kết nối.

Toàn cảnh khu vực cách trung tâm 20km sắp có 3 đại học lớn quy mô hàng chục ha chuyển về, nằm sát tuyến metro số 5, giá đất vượt 100 triệu/m2 - Ảnh 13.

Những năm gần đây, địa phương liên tục nâng cấp và mở rộng hệ thống đường liên thôn, trục giao thông chính, từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng kết nối nội vùng. Từ đây, khu vực có điều kiện thuận lợi để liên thông nhanh tới các đô thị vệ tinh quan trọng như Hòa Lạc và Xuân Mai, qua đó gia tăng khả năng kết nối với trục phát triển phía Tây Hà Nội trong dài hạn.

 Cận cảnh cây cầu hơn 7.300 tỷ, có trụ tháp hình cánh chim cao bằng toà nhà 25 tầng, dự kiến hoàn thành vào năm sau ở Hà Nội 


 

Bài và ảnh: Văn Đoan

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