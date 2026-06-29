Với quy mô hàng chục nghìn sinh viên cùng hệ sinh thái giáo dục – nghiên cứu – y tế đang hình thành, khu vực này kỳ vọng sẽ tạo nhu cầu lớn về nhà ở,phòng trọ , dịch vụ, thúc đẩy đô thị hóa phía Tây Hà Nội. Hiện giá đất quanh khu vực dao động 60 - 100 triệu đồng/m2 tùy vị trí. Đáng chú ý, tại phiên đấu giá 19 thửa đất khu ĐG 12/2019 xã Ngọc Liệp (nay là Kiều Phú), giá trúng cao nhất đạt 134,22 triệu đồng/m2, thấp nhất 94,22 triệu đồng/m2, cho thấy mặt bằng giá đang thiết lập ở vùng cao hơn trước.