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Hoạt động môi giới bất động sản vẫn còn tồn tại không ít hạn chế

| | Bất động sản

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, bên cạnh những đóng góp tích cực, hoạt động môi giới bất động sản vẫn còn tồn tại không ít hạn chế.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại sự kiện Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026. Ảnh: BXD

Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tại Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 và sự kiện VARS Awards 2026 vừa diễn ra tại TP Cần Thơ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, lực lượng môi giới đang giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của thị trường bất động sản. Mỗi năm, đội ngũ này tham gia kết nối hàng triệu giao dịch với giá trị lên tới hàng triệu tỷ đồng, góp phần đưa sản phẩm đến đúng khách hàng, hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin, bảo đảm tính pháp lý của giao dịch và hạn chế các rủi ro phát sinh.

Không chỉ kết nối cung - cầu, môi giới còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng giá trị bất động sản và từng bước thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số thông qua các sàn giao dịch điện tử và nền tảng trực tuyến.

"Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực, hoạt động môi giới vẫn còn tồn tại không ít hạn chế", Thứ trưởng nhìn nhận.

Đó là tình trạng một số cá nhân hành nghề khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin thiếu chính xác, thiếu kiểm chứng; thậm chí lợi dụng tâm lý thị trường để đầu cơ, thổi giá, tạo các cơn "sốt đất" cục bộ, ảnh hưởng tới sự minh bạch của thị trường cũng như quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Sinh, trong bối cảnh thị trường bước sang giai đoạn phát triển mới, nghề môi giới cũng cần được nhìn nhận như một nghề chuyên nghiệp, đòi hỏi kiến thức pháp luật, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Để xây dựng đội ngũ môi giới chuyên nghiệp, Luật Kinh doanh bất động sản cùng các văn bản hướng dẫn đã bổ sung nhiều quy định mới theo hướng siết chặt điều kiện hành nghề.

Theo đó, cá nhân hành nghề phải có chứng chỉ môi giới; hoạt động môi giới phải được thực hiện thông qua doanh nghiệp hoặc sàn giao dịch bất động sản; đồng thời quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân môi giới trong việc cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tư vấn.

Song song với đó, Bộ Xây dựng đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản; thúc đẩy chuyển đổi số nhằm tạo điều kiện để đội ngũ môi giới tiếp cận nguồn dữ liệu chính thống, nâng cao chất lượng tư vấn và tăng tính công khai, minh bạch của thị trường.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh khẳng định, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, tạo nền tảng cho hoạt động môi giới phát triển chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.

An Nam

Nhịp Sống Thị Trường

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