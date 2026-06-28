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Đắk Lắk: Bắt giám đốc công ty bất động sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản

| | Bất động sản

Chiều 28-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can và và bắt tạm giam Nguyễn Viết Lãm (sinh năm 1993, trú tại xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Lãm là Giám đốc Công ty TNHH TM-ĐT Ngọc Lâm Khang Group, có trụ sở chính tại phường Thủ Đức, TPHCM.

Từ năm 2023, Lãm đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để huy động người dân góp tiền và góp bất động sản nhằm hợp tác đầu tư.

Lãm đưa ra nhiều thông tin gian dối về hoạt động kinh doanh của công ty, hứa hẹn đầu tư trong lĩnh vực bất động sản với mức lợi nhuận ổn định từ 15 đến 20% mỗi tháng và được chi trả hằng ngày. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền và bất động sản của người dân, Lãm đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo và làm việc với 19 cá nhân.

Bước đầu xác định Lãm đã nhận và chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng cùng 9 thửa đất của các bị hại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và khu vực lân cận.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Mai Cường

Sài Gòn Giải Phóng

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