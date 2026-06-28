Đón đầu xu hướng TOD - Tọa độ đầu tư “nóng” bậc nhất lõi quận Thanh Xuân

Cú hích từ siêu dự án hơn 270.000 tỷ đồng và xu hướng TOD tất yếu

Ngày 22/6/2026 vừa qua, cột mốc khởi công tuyến Metro số 2 trọng điểm đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự cho thị trường bất động sản thủ đô. Với tổng mức đầu tư khổng lồ lên đến khoảng 271.708 tỷ đồng, tuyến đường sắt đô thị dài 56,5 km này đóng vai trò xương sống, kết nối trực tiếp các đầu mối vĩ mô: từ Sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình cho đến Sân vận động Hùng Vương.

Sự xuất hiện của tuyến Metro số 2 không chỉ mở ra lời giải cho bài toán giao thông đô thị mà còn được xem là tín hiệu khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển TOD tại Hà Nội. Khi khả năng kết nối trở thành thước đo mới của chất lượng sống, những cư dân hiện đại không còn phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện cá nhân, mà ưu tiên lựa chọn các tọa độ an cư trong bán kính thuận tiện tiếp cận nhà ga.

Động Lực Tower: Vị thế riêng tư, kết nối không giới hạn

Sở hữu vị trí độc bản tại lõi Thanh Xuân, đồng thời nằm gần tuyến Metro số 2, Động Lực Tower ghi điểm mạnh mẽ với các nhà đầu tư sành sỏi khi chỉ cách ga Thượng Đình khoảng 1 km. Đây được xem là "bán kính vàng" đối với một sản phẩm bất động sản trung tâm: đủ gần để cư dân dễ dàng tiếp cận mạng lưới metro và kết nối linh hoạt khắp thành phố, nhưng cũng đủ khoảng lùi để giữ trọn sự riêng tư, yên bình, tránh xa nhịp ồn ào, xô bồ quanh khu vực nhà ga.

Hạng mục tuyến đường quy hoạch mở rộng quanh dự án Động Lực Tower. Ảnh phối cảnh dự án.

Từ Động Lực Tower, cư dân có thể nhanh chóng kết nối tới hệ thống giáo dục chất lượng cao, các cơ quan hành chính, trung tâm thương mại lớn và tiện ích trọng yếu của khu vực thông qua trục quy hoạch Nguyễn Trãi - Hạ Đình cùng hệ thống đường sắt đô thị hiện đại. Mọi nhu cầu học tập, làm việc, mua sắm và tận hưởng cuộc sống đều được đáp ứng thuận tiện, kiến tạo phong cách sống văn minh, hiệu quả và bền vững ngay tại trung tâm Thanh Xuân.

Biên độ tăng trưởng bền vững và tiêu chuẩn sống mới

Lịch sử thị trường bất động sản tại các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, hay gần nhất là các tuyến metro tại TP.HCM đã chứng minh một quy luật bất biến: bất động sản dọc các tuyến Metro luôn có thanh khoản vượt trội và biên độ tăng giá cao hơn mặt bằng chung từ 15% đến 30%.

Với Động Lực Tower, giá trị căn hộ không chỉ đến từ vị trí trung tâm quận Thanh Xuân hay hệ tiện ích hiện hữu, mà còn được cộng hưởng bởi tiến trình hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị trong tương lai. Sở hữu căn hộ ở giai đoạn này vì thế được xem là cơ hội đón đầu tiềm năng tăng trưởng, trước khi mặt bằng giá mới được thiết lập theo sự phát triển của hệ thống Metro.

Phối cảnh căn hộ tại Động Lực Tower, với view panorama ôm trọn hồ Hạ Đình. Ảnh phối cảnh dự án.

Không dừng lại ở những con số tài chính, việc sở hữu căn hộ tại Động Lực Tower còn là sự nâng cấp toàn diện về tiêu chuẩn sống. Cư dân tại đây sẽ tiết kiệm hàng giờ đồng hồ di chuyển mỗi ngày, giải phóng bản thân khỏi áp lực khói bụi, kẹt xe nội đô. Đó là một lối sống xanh, hiện đại và bền vững - nơi thời gian được trả lại cho gia đình, sức khỏe và những trải nghiệm sống có giá trị.

Tận hưởng cuộc sống với hạ tầng tiện ích xung quanh dự án. Ảnh phối cảnh dự án.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, những dự án vừa sở hữu giá trị thực, vừa nằm trong vùng hưởng lợi từ hạ tầng TOD như Động Lực Tower đang trở thành lựa chọn đáng chú ý cho cả nhu cầu an cư lẫn tích sản dài hạn.

Động Lực Tower kiến tạo đặc quyền giữ trọn nếp sống Thanh Xuân cũ, nâng tầm chất lượng cuộc sống với mức giá chỉ từ 9x triệu/m2 (đã bao gồm VAT và chính sách) và sẵn sàng bàn giao trong 12 tháng tới.

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