Tỉnh được mệnh danh là “'thủ phủ cà phê” của Việt Nam đón 147 dự án với tổng mức đầu tư hơn 1 triệu tỷ

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Sáng 27/6, trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trao chủ trương khảo sát đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đăng ký 40.294 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào những lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng của địa phương như năng lượng tái tạo, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, nhà ở xã hội, giao thông, cấp nước, công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao.

Trong số các dự án được chấp thuận đầu tư có nhiều công trình quy mô lớn như Nhà máy điện mặt trời nổi Srêpốk 3 với vốn đầu tư 7.661 tỷ đồng, Khu công nghiệp Hòa Xuân Tây 4.700 tỷ đồng, Nhà máy điện gió Thuận Phong Đắk Lắk 3.843 tỷ đồng, Khu công nghiệp Hòa Xuân Đông 3.807 tỷ đồng, các dự án điện gió NT1, NT2 với tổng vốn 3.807 tỷ đồng, Nhà máy điện gió Krông Năng 1.1 và 1.2 trị giá 2.578 tỷ đồng, Trạm biến áp 500 kV Krông Buk và đường dây đấu nối có tổng vốn khoảng 2.150 tỷ đồng, cùng nhiều dự án về nhà ở xã hội, chế biến nông sản, chăn nuôi và hạ tầng kỹ thuật.

Điểm nhấn của hội nghị là việc UBND tỉnh trao các bản ghi nhớ (MOU), thỏa thuận hợp tác và chủ trương khảo sát đầu tư cho 78 dự án với tổng vốn đăng ký 1.020.864 tỷ đồng. Danh mục dự án thuộc ba nhóm lĩnh vực gồm năng lượng; hạ tầng giao thông, khu - cụm công nghiệp và đô thị; công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, nhóm năng lượng thu hút nhiều đề xuất phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời và trung tâm dữ liệu AI sử dụng năng lượng tái tạo. Trong khi đó, nhóm hạ tầng tập trung vào các dự án cao tốc, cảng biển, logistics, khu công nghiệp và đô thị. Nhóm công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ hướng tới phát triển công nghiệp chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, thương mại hiện đại và du lịch chất lượng cao.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao thỏa thuận hợp tác, bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư cho nhà đầu tư (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk).

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam về xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, Công ty CP Simexco Đắk Lắk ký các biên bản ghi nhớ với nhiều đối tác trong và ngoài nước nhằm phát triển vùng nguyên liệu và các dự án chế biến nông sản.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết việc công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Theo lãnh đạo tỉnh Đắk lắk, việc 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký trên 1 triệu tỷ đồng được trao chủ trương đầu tư, chủ trương khảo sát và ký kết các biên bản ghi nhớ ngay tại hội nghị là minh chứng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư và triển vọng phát triển của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các sở, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch liên quan, tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư để sớm đưa các dự án đã được chấp thuận hoặc ký kết ghi nhớ vào triển khai thực tế. Đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển.