Sắp triển khai siêu dự án 175.000 tỷ nối thẳng Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành do THACO của tỷ phú Trần Bá Dương đầu tư

Chiều 27/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia (chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải).

Báo cáo tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND TP.HCM thông tin về tiến độ triển khai 8 dự án trọng điểm trên địa bàn, gồm Vành đai 3, Vành đai 4, các tuyến cao tốc và đường sắt đô thị. Thành phố đồng thời khẳng định quyết tâm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Đáng chú ý, TP.HCM đang triển khai quy hoạch 10 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 346 km. Bên cạnh các tuyến đã khởi công và đang triển khai, tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành được Thành phố đặt mục tiêu khởi công trước ngày 2/9.

Được biết, tuyến metro Thủ Thiêm - sân bay Long Thành có chiều dài 47,7 km, là tuyến đường sắt đô thị đi qua hai thành phố TP.HCM và Đồng Nai. Trong đó, đoạn qua TP.HCM dài 11,5 km, còn đoạn qua TP Đồng Nai dài 36,2 km.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 175.000 tỷ đồng (tương đương 7 tỷ USD), triển khai từ năm 2026 và dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Theo đề xuất, dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo hợp đồng BT. TP.HCM đã giao CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh thuộc THACO Group lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Theo nghiên cứu, tuyến sẽ đi qua 2 phường của TP.HCM và 5 phường, xã của TP Đồng Nai. Dự án dự kiến có 18 nhà ga, gồm 2 ga ngầm và 16 ga trên cao.

Tuyến metro Thủ Thiêm - sân bay Long Thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại. Đây là mắt xích then chốt trong liên kết vùng chiến lược giữa TP.HCM và Đồng Nai, góp phần nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng, đồng thời cải thiện chất lượng giao thông đô thị theo hướng bền vững.

Bên cạnh đó, dự án này khi hoàn thành sẽ tăng cường kết nối giữa sân bay quốc tế Long Thành với trung tâm TP.HCM và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.



