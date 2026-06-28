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“Trái tim” trị giá 35.000 tỷ đồng tại sân bay lớn nhất Việt Nam đang được 7.300 công nhân làm “3 ca, 4 kíp” suốt ngày đêm tăng tốc về đích

| | Thị trường

Theo ACV, gói thầu 5.10 thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành sẽ khai thác kỹ thuật vào tháng 9/2026. Đây là một gói thầu thuộc Dự án thành phần 3 - Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

“Trái tim” trị giá 35.000 tỷ đồng tại sân bay lớn nhất Việt Nam đang được 7.300 công nhân làm “3 ca, 4 kíp” suốt ngày đêm tăng tốc về đích- Ảnh 1.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tại công trường dự án sân bay Long Thành, ACV và Ban Quản lý dự án cùng các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc và thiết bị, khẩn trương triển khai lắp đặt, hoàn thiện hệ thống trần tại nhiều khu vực của nhà ga.

Theo ACV, gói thầu 5.10 thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành sẽ khai thác kỹ thuật vào tháng 9/2026. Đây là một gói thầu thuộc Dự án thành phần 3 - Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Toàn bộ Dự án thành phần 3 sân bay Long Thành có 15 gói thầu xây lắp chính (hiện đã hoàn thành 3 gói thầu và đang triển khai thi công 12 gói thầu).

Trong đó, gói thầu 5.10, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách, công trình được ví như “trái tim” của sân bay Long Thành, đồng thời gói thầu này cũng là đường găng quyết định tiến độ của toàn dự án.

Gói thầu do liên danh Vietur thi công, khởi công tháng 7/2023, có giá trị hợp đồng hơn 35.000 tỷ đồng.

Hiện nay liên danh nhà thầu đã huy động hàng nghìn nhân sự, máy móc thiết bị để triển khai thi công, cơ bản hoàn thành hạng mục kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu mái thép, mặt dựng vách kính.

Theo ACV, các nhà thầu đang đồng loạt tăng tốc, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" xuyên ngày đêm, đồng thời hưởng ứng đợt thi đua “180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành”. Sau gần 3 tuần triển khai chiến dịch, dự án thành phần 3 có tổng giá trị sản lượng đã thực hiện đạt khoảng 65.602 tỷ đồng, tương đương 75,97% tổng giá trị các hợp đồng đã ký.

Về nguồn lực thi công, công trường hiện duy trì trung bình hơn 7.300 nhân công trực tiếp, tăng khoảng 4,54% so với đầu chiến dịch.

Thanh Phong

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