Dự án chung cư “hot” bậc nhất Hà Nội, 1.000 căn hộ được giao dịch chỉ sau 10 ngày mở bán, đang đẩy các sản phẩm cuối cùng ra thị trường

Còn nhớ thời điểm tháng 2/2026, cả thị trường bất động sản Hà Nội xôn xao với dự án An Bình HomeLand nằm tại khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn. Dự án có quy mô 4 tòa chung cư cao 25 tầng, mỗi tầng có 14 căn. Đây là một dự án nằm độc lập giữa khu biệt thự, xung quanh toàn bộ là khu nhà thấp tầng nên không gian rất thoáng và đẹp.

Trong khi các khu căn hộ xung quanh khu vực Hà Đông, Tây Mỗ, Đại Mỗ như Vinhomes Smart City, Hausman có giá lên tới 100 triệu đồng/m2 thì An Bình HomeLand gây bất ngờ khi đổ bộ ra thị trường với mức giá trên dưới 70 triệu đồng/m2, thấp hơn nhiều so với giá rumor trong khoảng 80-90 triệu đồng.

Ở thời điểm đó, dự án hễ ra hàng căn nào là hết ngay, sàn môi giới không có hàng để bán. Khách mua chủ yếu là người có nhu cầu thực. Khách muốn mua phải làm đơn đăng ký nhu cầu để chủ đầu tư xét duyệt. Người mua phải đứng tên trực tiếp, kể cả các suất ngoại giao cũng bị hạn chế chuyển nhượng nhằm hạn chế trình trạng đẩy giá lên.

Môi giới Nguyễn Hùng cho biết: "Dự án nóng tới mức chủ đầu tư không nhận cọc, ai xác đinh mua phải đóng luôn 30% giá trị căn hộ, mục đích lọc hết các nhà đầu tư giữ chỗ ảo chỉ còn những người mua ở thực”. Mặc dù phải đóng tiền ngay đợt đầu nhưng dự án vẫn không đủ hàng để bán. Dù đã chuẩn bị sẵn tài chính, nhiều khách vẫn không mua được vì "cháy hàng".

Kết quả, gần 1.000 căn hộ đã được chốt mua chỉ sau chưa đầy 10 ngày ra mắt kể từ ngày 5/2. Có những ngày đến 12h đêm, văn phòng bán hàng của chủ đầu tư vẫn tấp nập khách ra vào làm thủ tục. Bắt đầu tư tháng 4/2026, phòng làm thủ tục luôn trong tình trạng kín khách đến ký Hợp đồng mua bán căn hộ.

Hiện nay, chủ đầu tư Geleximco hiện đang triển khai đợt mở bán cuối cùng của dự án. Trong giỏ hàng còn lại chỉ còn một số ít căn hộ 3 phòng ngủ và duplex – những sản phẩm diện tích lớn được nhiều khách hàng có nhu cầu ở thực quan tâm. Đáng chú ý, mức giá chào bán hiện vẫn duy trì ở khoảng 7x triệu đồng/m², tạo cơ hội sở hữu những căn hộ diện tích lớn với mức giá cạnh tranh trên thị trường.

Theo chủ đầu tư, quỹ hàng cuối cùng đều là những sản phẩm sở hữu không gian sống đáp ứng nhu cầu của gia đình đa thế hệ. Đặc biệt, các căn hộ duplex thông tầng mang đến trải nghiệm như một ngôi nhà phố giữa khu căn hộ, kết hợp cùng mật độ cư dân thấp, tạo nên không gian sống riêng tư và khác biệt.

Tiến độ thực tế Chung cư An Bình HomeLand nằm trong lõi khu đô thị Geleximco.

Nói về mức giá của dự án, các sàn cho biết nhiều dự án hiện nay phải chi rất nhiều cho truyền thông, marketing và hoa hồng sàn môi giới, khiến giá bán bị đẩy lên và cuối cùng người mua phải gánh chi phí đó. An Bình HomeLand hướng tới giảm tối đa chi phí marketing và bán hàng qua sàn nhằm có mức giá tốt hơn cho người mua ở thực.

Song song với sức hút trên thị trường, tiến độ thi công tại An Bình HomeLand cũng đang được đẩy nhanh, tiếp tục củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư. Theo cập nhật tiến độ tháng 6/2026, tòa C1 đang thi công kết cấu dầm sàn tầng 10, đồng thời công tác xây tường đã triển khai đến tầng 5. Trong khi đó, các tòa C2, C3 và C4 đã thi công kết cấu dầm sàn tầng 15, tiến độ đạt khoảng 50%, song song với việc xây tường đến tầng 11.

Cùng với phần kết cấu, các hạng mục hoàn thiện cũng được triển khai song song, tạo nền tảng để dự án bứt tốc trong các giai đoạn tiếp theo và hướng tới mục tiêu bàn giao đúng cam kết.