Đúng 3 ngày nữa, Vingroup sẽ khởi công siêu công trình hầm – cầu vượt biển đầu tiên trong lịch sử tại thành phố giàu nhất Việt Nam

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Buổi lễ sẽ diễn ra tập trung tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và được truyền hình trực tiếp.

Theo danh mục do Sở Xây dựng cung cấp, hàng loạt dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội và cảng biển sẽ đồng loạt khởi công vào ngày 1/7.

Một trong những dự án đáng chú ý là ﻿tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu do liên danh gồm CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (đại diện), Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp An Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Điền Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Kinh doanh Lâm Viên đề xuất thực hiện.

Theo phương án đề xuất, tuyến đường dài khoảng 14 km, điểm đầu tại đường Biển Đông 2 (Khu đô thị Cần Giờ, xã Cần Giờ), điểm cuối tại nút giao đường Sao Mai - Bến Đình với đường 30/4, thuộc khu vực phường Tam Thắng.

Dự án gồm đường dẫn dài khoảng 1,9 km, cầu vượt biển khoảng 8 km, đoạn kết nối từ cầu vào hầm dài 295 m và hầm vượt biển dài khoảng 3,85 km. Trong đó, hầm dìm dài khoảng 3 km, hầm kín 430 m và hầm hở 420 m. Mặt cắt ngang cầu rộng khoảng 26,25 m, phần đường rộng khoảng 34,5 m.

Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 93.200 tỷ đồng, bao gồm chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn, dự phòng, lãi vay và lợi nhuận nhà đầu tư. Riêng chi phí xây dựng khoảng 57.698 tỷ đồng; thiết bị 3.238 tỷ đồng; quản lý, tư vấn và các chi phí khác khoảng 9.140 tỷ đồng; dự phòng 13.465 tỷ đồng; chi phí lãi vay và lợi nhuận khoảng 9.277 tỷ đồng. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ước khoảng 339 tỷ đồng.

Theo phương án tài chính, nhà đầu tư sẽ được thanh toán với tổng giá trị tương đương tổng mức đầu tư, trong đó khoảng 65.361 tỷ đồng bằng quỹ đất và khoảng 27.798 tỷ đồng bằng ngân sách TP.HCM. Giá trị quỹ đất mới là ước tính sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự án dự kiến thực hiện theo hợp đồng BT với thời hạn 7 năm. Giai đoạn xây dựng kéo dài từ năm 2026 đến 2029, sau đó TP.HCM sẽ thanh toán hợp đồng trong khoảng 3 năm kể từ khi công trình hoàn thành và bàn giao.

Theo UBND TP.HCM, đây là dự án có ý nghĩa chiến lược, góp phần hình thành trục kết nối trực tiếp giữa TP.HCM và Vũng Tàu, giảm phụ thuộc vào các tuyến đường hiện hữu. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển giữa hai khu vực dự kiến rút xuống còn khoảng 10 phút, đồng thời tạo động lực phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ, Khu công nghiệp Long Sơn, nâng cao năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và giảm tải cho Quốc lộ 51 cùng đường tỉnh 965.

Thành phố cũng đánh giá dự án phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng giao thông, kinh tế biển và logistics, đóng vai trò là "khớp nối chiến lược" thúc đẩy liên kết vùng và kết nối đô thị trung tâm với Cần Giờ và Vũng Tàu.

Trong bối cảnh nhiều dự án quy mô lớn đang được triển khai như đường sắt Cần Giờ - Bến Thành, cầu Cần Giờ, mở rộng đường Rừng Sác và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến đường vượt biển được kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông, gia tăng hiệu quả đầu tư tổng thể của khu vực.

Theo đề xuất, dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 xây dựng đường dẫn phía Cần Giờ với tổng mức đầu tư khoảng 226 tỷ đồng; dự án thành phần 2 gồm giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựng nút giao phía Vũng Tàu, tổng vốn khoảng 1.002 tỷ đồng; dự án thành phần 3 là hạng mục trọng tâm gồm cầu chính, hầm vượt biển và các công trình kỹ thuật liên quan, có tổng mức đầu tư khoảng 91.787 tỷ đồng.

TP.HCM cũng sẽ triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tạo lập quỹ đất đối ứng để phục vụ thanh toán hợp đồng BT theo đúng quy định.