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Xử lý vi phạm công trình tượng “Nữ thần khai phóng”

| | Bất động sản

Xử lý vi phạm công trình tượng “Nữ thần khai phóng”

Công trình tượng cảnh quan “Nữ thần khai phóng” ở Tây Ninh đã bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính về xây dựng

Ngày 28-6, UBND xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết đã giao đơn vị chuyên môn lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với công trình tượng cảnh quan "Nữ thần khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức do chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Theo UBND xã Đức Hòa, qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng ghi nhận chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã triển khai xây dựng nhiều hạng mục tại khu vực thuộc ấp 3A, gồm hồ chứa nước ngầm, nhà kỹ thuật 4 tầng và tượng cảnh quan bằng bê tông cao khoảng 9,1 m.

Xử lý vi phạm xây dựng công trình “ Nữ thần Khai phóng ” tại Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 1.

Khu vực tượng "Nữ thần khai phóng" hiện được che chắn và đã ngừng thi công.

Tại thời điểm kiểm tra, công trình đã hoàn thiện phần bên ngoài nhưng chưa hoàn thiện phần bên trong. Khu vực tượng hiện được che chắn và đã ngừng thi công.

Theo hồ sơ rà soát, ngày 16-4-2026, Phòng Kinh tế xã Đức Hòa đã kiểm tra hiện trạng xây dựng công trình và lập biên bản làm việc, yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo dừng thi công, đồng thời cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chưa thực hiện theo yêu cầu.

Đến ngày 29-4-2026, UBND xã Đức Hòa tiếp tục tổ chức cuộc họp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, yêu cầu dừng thi công và bổ sung những hồ sơ cần thiết.

Xử lý vi phạm xây dựng công trình “ Nữ thần Khai phóng ” tại Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 2.

Công trình tượng cảnh quan "Nữ thần khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức

Qua rà soát hồ sơ thiết kế và đối chiếu quy định hiện hành, cơ quan chức năng xác định công trình tượng đài thuộc dự án Khu đô thị E.City Tân Đức chưa thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, chưa được cấp giấy phép xây dựng và chưa có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa đối với quy mô cũng như sự cần thiết của công trình.

Ngày 27-6, UBND xã Đức Hòa giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan và Ban Quản lý ấp 3A kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính về xây dựng theo quy định pháp luật.

Nguyễn Tiến

Người Lao Động

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