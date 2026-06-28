Chủ tịch Đèo Cả cam kết hoàn thành cao tốc 14.000 tỷ ngay đầu năm sau, mở rộng mặt đường thêm 5 m không tăng vốn

Chiều 27/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia (chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải).

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới UBND 31 địa phương có các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Theo báo cáo, các dự án thuộc Ban Chỉ đạo hiện có 55 dự án/124 dự án thành phần. Đến nay, đã có 30 dự án, dự án thành phần được đưa vào khai thác. Trong đó, tổng chiều dài tuyến chính cao tốc đã đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật đạt 3.345 km.

Đến 6 tháng đầu năm tổng giá trị giải ngân các dự án thuộc danh mục Ban Chỉ đạo quản lý là 18.753 tỷ đồng. Một số dự án có giá trị giải ngân cao gồm: Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Hòa Bình - Mộc Châu, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng, Ninh Bình - Hải Phòng...

Tại hội nghị, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp đã báo cáo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, đồng thời đề xuất mô hình huy động vốn PPP nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và người dân.

Các doanh nghiệp cũng nhấn mạnh khát vọng làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời kiến nghị Chính phủ tháo gỡ các rào cản về cơ chế tổng thầu, nguồn vốn dài hạn và phát triển nhân lực chất lượng cao để kiến tạo năng lực quốc gia.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Tham gia phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng cam kết hoàn thành giai đoạn 1 dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vào quý I/2027, đồng thời nhấn mạnh việc tăng quy mô mặt đường từ 17m lên 22m nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư.

Ông cho biết, từ thực tiễn triển khai các dự án PPP trong lĩnh vực giao thông, Tập đoàn Đèo Cả đã phát triển mô hình PPP++, góp phần huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và người dân.

Theo ông, mô hình PPP++ không chỉ là phép cộng của nguồn vốn, mà còn là “phép cộng của trách nhiệm và phép chia của rủi ro, phép nhân của giá trị và phép trừ của lãng phí”.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả, ngành giao thông và các nhà thầu Việt Nam hiện không chỉ đủ năng lực thi công hầm đường bộ mà còn có thể đảm nhận các công trình cầu dây văng, hầm đường sắt và cả các dự án khoan hầm metro. Từ thực tiễn đó, Tập đoàn mong muốn Chính phủ trao cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp tục đổi mới, sáng tạo và từng bước làm chủ công nghệ.

Đèo Cả hiểu rằng khi Nhà nước trao cơ hội doanh nghiệp sẽ đầu tư cho con người và khi có con người thì doanh nghiệp sẽ làm chủ công nghệ. Khi làm chủ được công nghệ doanh nghiệp sẽ góp phần kiến tạo ra năng lực quốc gia…

Được biết, cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 1 có chiều dài 93,35 km. Dự án này đã được khởi công đầu năm 2024 với tổng mức đầu tư 14.331 tỷ đồng, trong đó phần vốn do nhà đầu tư huy động hơn 4.451 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 36 tháng.

Liên danh gồm Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) và Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 568 là nhà đầu tư thực hiện dự án theo phương thức PPP, hợp đồng BOT.

Khi hoàn thành, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ kết nối với hai tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Bắc Giang - Lạng Sơn, hình thành trục cao tốc đối ngoại huyết mạch, thúc đẩy giao thương hàng hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mới cho khu vực Đông Bắc.