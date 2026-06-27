Toàn cảnh khu vực cách Hồ Gươm 40 km đang được "kéo gần" bằng 2 tuyến metro 380.000 tỷ: Là 'thung lũng công nghệ' lớn nhất Việt Nam, quy tụ hàng loạt đại học và các trung tâm R&D

Với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng hàng loạt trường đại học, khu đô thị và hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ, Hòa Lạc được dự báo sẽ đón làn sóng dân cư quy mô lớn trong những năm tới. Khi các dự án hoàn thiện và đi vào hoạt động đầy đủ, khu vực này có thể thu hút hàng trăm nghìn sinh viên, chuyên gia, kỹ sư, nhà khoa học và người lao động đến sinh sống, học tập và làm việc.