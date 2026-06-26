Hướng tuyến từ ga Bến Thành đi theo các trục Ký Con - Vĩnh Khánh - Nguyễn Tất Thành, qua khu vực Tân Thuận, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng rồi vượt sông Rạch Đĩa sang Nhà Bè. Từ đây, tuyến tiếp tục qua Phú Xuân, vượt sông Soài Rạp sang Bình Khánh, bám theo cao tốc Bến Lức - Long Thành và hành lang đường Rừng Sác để về Cần Giờ. Ảnh: Chủ đầu tư.