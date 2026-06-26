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Diễn biến mới ở tuyến đường sắt 102.000 tỷ nối Bến Thành - Cần Giờ: Khoan địa chất ở trung tâm, máy móc hạng nặng tập kết ở depot

| | Bất động sản

Loạt máy móc, thiết bị cơ giới vừa chính thức lộ diện tại depot 39ha, hạng mục quan trọng bậc nhất của tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h nối Bến Thành với siêu đô thị biển 10 tỷ USD tại Cần Giờ.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ 102.000 tỷ của VinSpeed có gì trước ngày triển khai thực địa? - Ảnh 1.

UBND TP.HCM vừa phê duyệt phương án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dài khoảng 54km, tổng vốn đầu tư hơn 102.000 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Vingroup) làm chủ đầu tư, dự kiến vận hành thương mại cuối năm 2028. Ảnh do AI tạo

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ 102.000 tỷ của VinSpeed có gì trước ngày triển khai thực địa? - Ảnh 2.

Tại Cần Giờ, loạt máy móc, cần cẩu, xe chuyên dụng và thiết bị phụ trợ đã xuất hiện tại một số vị trí dọc tuyến. Những “cỗ máy mở đường” đầu tiên cho thấy đường sắt Bến Thành - Cần Giờ đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thực địa sau lễ động thổ tháng 12/2025.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ 102.000 tỷ của VinSpeed có gì trước ngày triển khai thực địa? - Ảnh 3.

Theo phương án được duyệt, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ bắt đầu từ ga Bến Thành, kết thúc tại depot Cần Giờ rộng khoảng 39ha. Giai đoạn 1 có 2 ga Bến Thành, Cần Giờ; giai đoạn 2 bổ sung 4 ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, cùng depot và trung tâm OCC tại Cần Giờ.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ 102.000 tỷ của VinSpeed có gì trước ngày triển khai thực địa? - Ảnh 4.

Hướng tuyến từ ga Bến Thành đi theo các trục Ký Con - Vĩnh Khánh - Nguyễn Tất Thành, qua khu vực Tân Thuận, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng rồi vượt sông Rạch Đĩa sang Nhà Bè. Từ đây, tuyến tiếp tục qua Phú Xuân, vượt sông Soài Rạp sang Bình Khánh, bám theo cao tốc Bến Lức - Long Thành và hành lang đường Rừng Sác để về Cần Giờ. Ảnh: Chủ đầu tư.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ 102.000 tỷ của VinSpeed có gì trước ngày triển khai thực địa? - Ảnh 5.

Đáng chú ý, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ chỉ đi qua vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, không đi vào vùng lõi rừng ngập mặn.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ 102.000 tỷ của VinSpeed có gì trước ngày triển khai thực địa? - Ảnh 6.

Đặc biệt, dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ thuộc nhóm 7 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm của TP.HCM, phục vụ mục tiêu hoàn thành khoảng 200km metro vào năm 2030. Với tốc độ tối đa dự kiến 350km/h, đây sẽ là tuyến đường sắt đô thị nhanh nhất Việt Nam, nhanh gấp hơn 3 lần metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (110km/h) và vượt xa Cát Linh – Hà Đông (80 km/h). Ảnh Mero số 1

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ 102.000 tỷ của VinSpeed có gì trước ngày triển khai thực địa? - Ảnh 7.

Khi hoàn thành, tuyến sẽ rút hành trình từ Bến Thành đến Cần Giờ xuống còn khoảng 20 phút, phá thế phụ thuộc vào đường bộ và phà. Đồng thời mở thêm không gian phát triển về phía Nam, nơi đang hình thành siêu đô thị Vinhomes Green Paradise với quy mô gần 2.900ha, vốn gần 10 tỷ USD, đang thu hút sự quan tâm của thị trường bất động sản. Ảnh phối cảnh Ga Cần Giờ.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ 102.000 tỷ của VinSpeed có gì trước ngày triển khai thực địa? - Ảnh 8.

Tại khu vực dự kiến đặt depot và các vị trí lân cận, loạt máy móc, thiết bị cơ giới đã được tập kết. Nổi bật là gần 10 máy khoan cọc nhồi bánh xích cỡ lớn.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ 102.000 tỷ của VinSpeed có gì trước ngày triển khai thực địa? - Ảnh 9.

Trước cổng công trường, bảng thông tin về dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ cũng đã được lắp đặt. Depot Cần Giờ sẽ là một trong những đầu mối quan trọng của toàn tuyến, đảm nhiệm chức năng tập kết, bảo dưỡng và vận hành đoàn tàu trong tương lai.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ 102.000 tỷ của VinSpeed có gì trước ngày triển khai thực địa? - Ảnh 10.

Trong khi đó, tại điểm đầu tuyến và dọc đường rừng Sác, các mũi khoan địa chất cũng đang được chuẩn bị để phục vụ khảo sát nền đất và tối ưu phương án kỹ thuật cho đoạn ngầm qua khu vực trung tâm. Ảnh: Khoan địa chất tại đường Ký Con (Lương Ý/VTC News).

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ 102.000 tỷ của VinSpeed có gì trước ngày triển khai thực địa? - Ảnh 11.

Song song với tuyến đường sắt, TP.HCM cũng đang nghiên cứu mở rộng đường Nguyễn Tất Thành theo quy mô quy hoạch để triển khai đồng bộ hạ tầng dọc tuyến. Đồng thời, trục Rừng Sác cũng được đề xuất nâng cấp, mở rộng lên 10 làn xe. Ảnh: Đường Nguyễn Tất Thành (Ni Na).

 Vingroup, Sun Group và những dự án tỷ đô biến đảo hoang thành siêu đô thị

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

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