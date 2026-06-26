Diễn biến mới ở tuyến đường sắt 102.000 tỷ nối Bến Thành - Cần Giờ: Khoan địa chất ở trung tâm, máy móc hạng nặng tập kết ở depot
Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn |
26-06-2026 - 05:50 AM |
Bất động sản
Loạt máy móc, thiết bị cơ giới vừa chính thức lộ diện tại depot 39ha, hạng mục quan trọng bậc nhất của tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h nối Bến Thành với siêu đô thị biển 10 tỷ USD tại Cần Giờ.
Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn
Nhịp Sống Thị Trường
Theo Nhịp Sống Thị Trường
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