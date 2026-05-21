Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu đường sắt tốc độ cao 5,4 tỷ USD do VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư, giúp kết nối Hà Nội - Quảng Ninh còn 23 phút đón thông tin quan trọng

Thanh Phong | 21-05-2026 - 11:51 AM | Bất động sản

Quảng Ninh dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng cho tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trước ngày 30/9.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ninh, toàn bộ mặt bằng sạch sẽ được bàn giao trong tháng 9/2026 để bảo đảm tiến độ thi công tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên của Việt Nam.

Dự án Hà Nội - Quảng Ninh được khởi công đầu tháng 4/2026, có tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, chiều dài 120,2 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuyến được thiết kế đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến và tốc độ khai thác tối đa 350 km/h. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2028.

Riêng đoạn qua Quảng Ninh dài gần 40 km, đi qua các phường Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu. Tổng kinh phí dự kiến cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 2.760 tỷ đồng.

Ngay sau lễ khởi công, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Tổ công tác triển khai giải phóng mặt bằng do Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng làm Tổ trưởng. Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu xây dựng tiến độ theo tuần và theo tháng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ địa chính, lập phương án bồi thường, chuẩn bị quỹ đất tái định cư và đẩy mạnh tuyên truyền để tạo đồng thuận trong nhân dân.

Tại phường Hoàng Quế, nơi có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn nhất toàn tuyến, dự án đi qua khoảng 10 km và ảnh hưởng gần 1.000 hộ dân. Chính quyền địa phương đang thuê đơn vị tư vấn lập trích lục thửa đất và hoàn thiện bản đồ phục vụ kiểm đếm.

Ở phường Uông Bí, tuyến đường sắt đi qua dài 6,5 km, cần thu hồi hơn 42 ha đất của 257 hộ dân. Địa phương đã thành lập 4 tổ công tác trực tiếp xuống hiện trường để kiểm đếm tài sản và xác minh nguồn gốc đất.

Trong khi đó, phường Đông Mai phải thu hồi khoảng 45 ha đất, liên quan đến 475 hộ dân, trong đó hơn 100 hộ thuộc diện bố trí tái định cư. Địa phương cho biết đang làm việc cả ngoài giờ và cuối tuần để bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh.

Song song với công tác hành chính, Quảng Ninh đặc biệt chú trọng đối thoại trực tiếp với người dân, công khai chính sách bồi thường và lấy ý kiến về vị trí các khu tái định cư.

Thanh Phong

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Shark Phú: Giàu thật ít khi khoe của cải, người không có gì mới khoe đi Rolls-Royce…

Shark Phú: Giàu thật ít khi khoe của cải, người không có gì mới khoe đi Rolls-Royce… Nổi bật

Sun Group chuẩn bị thi công tuyến đường 28.800 tỷ, kết nối Hà Nội với tỉnh đang đặt mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương

Sun Group chuẩn bị thi công tuyến đường 28.800 tỷ, kết nối Hà Nội với tỉnh đang đặt mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương Nổi bật

Thị trường bất động sản 2026 “vượt gió ngược, đón chu kỳ mới”: Cơ hội cho “nhà định chuẩn”

Thị trường bất động sản 2026 “vượt gió ngược, đón chu kỳ mới”: Cơ hội cho “nhà định chuẩn”

11:46 , 21/05/2026
Thành phố Đồng Nai tạo khí thế mới cho thị trường bất động sản

Thành phố Đồng Nai tạo khí thế mới cho thị trường bất động sản

10:00 , 21/05/2026
Nhà ở riêng lẻ TPHCM gặp vướng mắc khi xin phép xây dựng

Nhà ở riêng lẻ TPHCM gặp vướng mắc khi xin phép xây dựng

09:45 , 21/05/2026
Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Hà Nội bắt đầu “quay mặt ra sông”

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Hà Nội bắt đầu “quay mặt ra sông”

09:17 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên