Siêu đường sắt tốc độ cao 5,4 tỷ USD do VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư, giúp kết nối Hà Nội - Quảng Ninh còn 23 phút đón thông tin quan trọng

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ninh, toàn bộ mặt bằng sạch sẽ được bàn giao trong tháng 9/2026 để bảo đảm tiến độ thi công tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên của Việt Nam.

Dự án Hà Nội - Quảng Ninh được khởi công đầu tháng 4/2026, có tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, chiều dài 120,2 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuyến được thiết kế đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến và tốc độ khai thác tối đa 350 km/h. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2028.

Riêng đoạn qua Quảng Ninh dài gần 40 km, đi qua các phường Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu. Tổng kinh phí dự kiến cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 2.760 tỷ đồng.

Ngay sau lễ khởi công, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Tổ công tác triển khai giải phóng mặt bằng do Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng làm Tổ trưởng. Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu xây dựng tiến độ theo tuần và theo tháng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ địa chính, lập phương án bồi thường, chuẩn bị quỹ đất tái định cư và đẩy mạnh tuyên truyền để tạo đồng thuận trong nhân dân.

Tại phường Hoàng Quế, nơi có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn nhất toàn tuyến, dự án đi qua khoảng 10 km và ảnh hưởng gần 1.000 hộ dân. Chính quyền địa phương đang thuê đơn vị tư vấn lập trích lục thửa đất và hoàn thiện bản đồ phục vụ kiểm đếm.

Ở phường Uông Bí, tuyến đường sắt đi qua dài 6,5 km, cần thu hồi hơn 42 ha đất của 257 hộ dân. Địa phương đã thành lập 4 tổ công tác trực tiếp xuống hiện trường để kiểm đếm tài sản và xác minh nguồn gốc đất.

Trong khi đó, phường Đông Mai phải thu hồi khoảng 45 ha đất, liên quan đến 475 hộ dân, trong đó hơn 100 hộ thuộc diện bố trí tái định cư. Địa phương cho biết đang làm việc cả ngoài giờ và cuối tuần để bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh.

Song song với công tác hành chính, Quảng Ninh đặc biệt chú trọng đối thoại trực tiếp với người dân, công khai chính sách bồi thường và lấy ý kiến về vị trí các khu tái định cư.