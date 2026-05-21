Thành phố Đồng Nai tạo khí thế mới cho thị trường bất động sản

Diễn ra trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM tăng tốc mạnh mẽ với sân bay Long Thành và loạt công trình kết nối trọng điểm, sự kiện được xem là dấu mốc mở ra chu kỳ phát triển mới cho thị trường bất động sản khu vực. Trong đó, các đại đô thị sở hữu vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản và cộng đồng hiện hữu như Aqua City được dự báo sẽ trở thành tâm điểm hưởng lợi lớn.

Xung lực từ hạ tầng, Đồng Nai bước vào vai trò cực tăng trưởng mới

Khi các dự án hạ tầng chiến lược đồng loạt tăng tốc, phía Đông TP.HCM và Đồng Nai đang bước vào chu kỳ phát triển mới với vai trò ngày càng rõ nét trong cấu trúc đô thị vùng. Từ một khu vực vệ tinh, Thành phố Đồng Nai đang dần trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia nhờ lợi thế quỹ đất, công nghiệp, logistics và khả năng kết nối liên vùng ngày càng hoàn thiện.

Trong đó, sân bay quốc tế Long Thành được xem là "hạt nhân" tạo ra sức bật lớn nhất. Khi đi vào vận hành, công trình này không chỉ mở ra mạng lưới giao thương quốc tế mà còn kéo theo nhu cầu phát triển mạnh mẽ về đô thị, thương mại và nhà ở chất lượng cao cho cộng đồng chuyên gia quốc tế.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành và loạt hạ tầng trọng điểm đang tái định hình mặt bằng giá trị bất động sản phía Đông TP.HCM

Song song đó, hàng loạt dự án như Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hay Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (Hương lộ 2), cầu Long Hưng kết nối TP.HCM - Đồng Nai đang tái định hình mạng lưới giao thông liên vùng. Các công trình này không chỉ rút ngắn khoảng cách di chuyển mà còn tạo ra sự dịch chuyển mới về dân cư và dòng vốn đầu tư.

Ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Đầu tư Savills Việt Nam nhận định, trong giai đoạn tới, hạ tầng sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời tạo nền tảng cho một chu kỳ phát triển bền vững hơn của thị trường bất động sản từ năm 2026.

Và Đồng Nai đang được đánh giá là một trong những địa phương hưởng lợi rõ nét nhất nhờ lợi thế công nghiệp, logistics và vị trí cửa ngõ kết nối sân bay Long Thành. Bên cạnh đó, việc Đồng Nai trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương mở ra kỳ vọng về một cực tăng trưởng quốc gia. Điều này thúc đẩy nhu cầu phát triển các đại đô thị hiện đại, sinh thái để đáp ứng tiêu chuẩn sống của lực lượng lao động tri thức và cộng đồng cư dân.

Cùng với sự chuyển động của hạ tầng, thị trường bất động sản cũng bước sang giai đoạn chọn lọc khắt khe hơn. Sau giai đoạn tăng trưởng dựa nhiều vào kỳ vọng, nhà đầu tư hiện ưu tiên những sản phẩm có pháp lý minh bạch, tiến độ hiện hữu, hạ tầng hoàn thiện và khả năng khai thác thực tế.

Aqua City hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển mới của thị trường

Trong bối cảnh đó, Aqua City là một trong những đô thị được đánh giá có nhiều lợi thế nhờ vị trí nằm trên mặt tiền đại lộ ven sông Hương lộ 2 (nay là Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh), trục kết nối chiến lược TP.HCM - Đồng Nai - sân bay Long Thành.

Được quy hoạch trên quy mô 1.000 ha, Aqua City phát triển theo mô hình đại đô thị sinh thái ven sông với khoảng 32 km đường sông tự nhiên bao quanh cùng hệ thống mảng xanh và mặt nước quy mô lớn. Đây được xem là lợi thế khác biệt trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm và áp lực đô thị hóa tại khu vực trung tâm liên tục gia tăng.

Aqua City - đô thị tâm điểm kết nối tương lai tại trục giao thương chiến lược TP.HCM - Đồng Nai - Sân bay quốc tế Long Thành

Không chỉ hưởng lợi từ quy hoạch hạ tầng, Aqua City còn là một trong số ít dự án tại khu vực đã từng bước hình thành diện mạo đô thị thực tế. Hiện hơn 1.200 sản phẩm đã được bàn giao, thu hút hàng trăm gia đình về sinh sống. Nhiều hạng mục tiện ích như quảng trường, bến du thuyền, clubhouse, trung tâm thể thao, khu thương mại, nhà hàng và hệ thống dịch vụ nội khu đã đi vào vận hành.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao yếu tố an toàn và giá trị khai thác thực, các đại đô thị có cộng đồng cư dân hiện hữu và hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh đang chiếm ưu thế rõ rệt.

Aqua City đón đầu xu hướng dịch chuyển cư dân về các đại đô thị sinh thái ven sông.

Song song đó, Aqua City tiếp tục đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện tại nhiều phân khu và dự kiến bàn giao hàng nghìn sản phẩm trong giai đoạn 2026 - 2027. Theo kế hoạch, dự án cũng sẽ triển khai bàn giao hơn 750 sổ hồng cho cư dân tại một số phân khu từ giữa năm 2026.

Aqua City rực rỡ tại sự kiện thành lập Thành phố Đồng Nai, tiếp tục khẳng định giá trị và vị thế đô thị tiêu biểu trong giai đoạn phát triển mới của địa phương

Giới quan sát cho rằng, khi hạ tầng liên vùng tiếp tục hoàn thiện và Đồng Nai bước sâu hơn vào vai trò cực tăng trưởng mới của quốc gia, những dự án sở hữu vị trí chiến lược, quy hoạch quy mô lớn và nền tảng vận hành thực tế như Aqua City sẽ có nhiều dư địa gia tăng giá trị trong dài hạn.