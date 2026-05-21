Kết quả khảo sát, thăm dò ý kiến về xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM

Ngày 20/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM báo cáo kết quả khảo sát thăm dò dư luận xã hội về sự quan tâm và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với việc xây dựng và ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM.

Kết quả khảo sát cho thấy, nhiều ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình với chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM; đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào việc hình thành cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá nhằm tạo động lực phát triển mới cho thành phố trong giai đoạn tới.

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TPHCM đánh giá đây là chủ trương cần thiết, phù hợp với vai trò, vị thế của thành phố là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Đồng thời, kỳ vọng luật sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố chủ động hơn trong quản lý, điều hành và giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra.

Đầu tháng 5, TPHCM tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia về xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Nhiều ý kiến cũng bày tỏ mong muốn Trung ương phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho thành phố trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, quản lý đất đai, tổ chức bộ máy và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, đề xuất tạo cơ chế linh hoạt để thành phố chủ động huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế số, đô thị thông minh và các ngành công nghệ cao.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến mong muốn các cơ chế đặc thù phải đi đôi với công khai, minh bạch, tăng cường giám sát và trách nhiệm giải trình nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực công.

Qua khảo sát cũng ghi nhận người dân mong muốn tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở, bảo hiểm và đăng ký kinh doanh; giảm tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần, hạn chế giấy tờ trùng lặp và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

Nhiều ý kiến đề xuất xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung giữa các sở, ban ngành và địa phương để thông tin được liên thông, đồng bộ, giúp người dân không phải xác nhận hoặc cung cấp lại các giấy tờ đã có trên hệ thống.

Người dân cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm như đường vành đai, metro, các tuyến cửa ngõ và nút giao thường xuyên ùn tắc. Đồng thời, công khai lộ trình thi công và thời gian hoàn thành để người dân chủ động trong sinh hoạt, đi lại.

Nhiều ý kiến đề xuất mở rộng các chương trình hỗ trợ người lao động thu nhập thấp, công nhân mất việc hoặc giảm giờ làm; tăng cường đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ vay vốn để ổn định đời sống.