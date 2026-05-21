Nhu cầu sống sang trọng rộng rãi và sự ra đời của những dinh thự tầng không

Tìm kiếm không gian sống rộng rãi giữa trung tâm Hà Nội

Sống trong một không gian rộng rãi vốn luôn là nhu cầu tự nhiên của con người. Nhưng với tầng lớp thượng lưu, đó mới chỉ là một phần trong bộ tiêu chí ngày càng khắt khe về nơi an cư: không gian phải đủ rộng, đủ riêng tư, đủ trong lành, được vận hành chuyên nghiệp, sở hữu hệ tiện ích tương xứng cùng cộng đồng cư dân đồng điệu về phẩm vị. Và trên hết, nơi ấy vẫn phải nằm trong lõi nội đô — nơi mọi nhu cầu quan trọng của cuộc sống đô thị đều có thể được kết nối nhanh chóng và thuận tiện..

Tuy nhiên, tại các đô thị lớn như Hà Nội, bài toán ấy ngày càng khó giải. Ở khu vực trung tâm, quỹ đất ngày càng khan hiếm trong khi mật độ xây dựng liên tục gia tăng, khiến việc sở hữu một không gian sống rộng rãi đúng nghĩa trở nên hiếm hoi và đắt đỏ. Ngược lại, những khu vực ngoại thành tuy có lợi thế về diện tích nhưng lại tạo ra khoảng cách lớn với trung tâm, kéo theo sự bất tiện trong di chuyển, giáo dục, chăm sóc y tế hay các nhu cầu giao lưu, kết nối của tầng lớp tinh hoa đô thị.

Chính vì vậy, trong vài năm trở lại đây, giới nhà giàu Hà Nội bắt đầu dịch chuyển sang mô hình căn hộ siêu sang giữa lõi nội đô. Với họ, đây không chỉ là lựa chọn về nơi ở, mà còn là cách duy trì một nhịp sống trung tâm trong không gian đủ rộng rãi, đủ trong lành và đủ tầm vóc. Thay vì tự quản lý một bất động sản độc lập với nhiều hạng mục bảo trì, họ có xu hướng tìm kiếm những nơi ở được vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn quốc tế — nơi mọi trải nghiệm sống đều được chăm chút bài bản từ an ninh, dịch vụ đến chất lượng cộng đồng cư dân.

Ở phân khúc cao cấp nhất của thị trường, diện tích không còn đơn thuần là bài toán công năng mà dần trở thành một dạng quyền năng. Nếu người bình thường tối ưu không gian để "đủ ở", thì giới siêu giàu tối ưu trải nghiệm để "đủ thở". Một căn nhà rộng, với họ, không chỉ để sinh hoạt, mà còn để tiếp khách, nghỉ ngơi, làm việc và tận hưởng đời sống cá nhân trong một tổng thể đủ yên tĩnh, đủ riêng tư và đủ kết nối với thiên nhiên. Khi sự xa xỉ không còn nằm ở vẻ hào nhoáng của vật chất, khoảng trống cùng những tầm nhìn xanh mở ra từ ô cửa kính lại trở thành một dạng giá trị mới.

Từ nhu cầu ấy, giải pháp căn hộ đập thông dần hình thành, cho phép gia chủ kết hợp nhiều căn hộ liền kề để mở rộng không gian sống lên 500m², thậm chí hơn 1.000m², tạo nên những "dinh thự giữa tầng không" giữa lõi đô thị. Tại Hà Nội, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel đang trở thành một trong số ít dự án đáp ứng được những tiêu chí khắt khe ấy, góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống sang trọng, riêng tư và mang tính biểu tượng dành cho tầng lớp tinh hoa.

Hanoi Signature by Swiss-Belhotel giới thiệu giải pháp căn hộ siêu sang đập thông

Tọa lạc tại số 6 Nguyễn Văn Huyên – trục đường huyết mạch trong lõi nội đô có khả năng kết nối hiệu quả, tòa tháp nằm kế cận khoảng xanh rộng 14,4ha bao gồm công viên Nghĩa Đô và Bảo tàng dân tộc học, đồng thời sở hữu tầm nhìn vĩnh cửu hướng về phía Hồ Tây.

Không chỉ mang đến trải nghiệm sống giữa trung tâm nhưng vẫn nhiều khoảng thở, tòa tháp còn hoàn thiện xây dựng và sẵn sàng chào đón cư dân.

Thấu hiểu nhu cầu sống rộng rãi của tầng lớp tinh hoa, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel đồng thời phát triển giải pháp căn hộ đập thông, cho phép gia chủ mở rộng không gian sống theo đúng chuẩn cá nhân hóa của mình. Tại đây, một căn hộ không còn bị giới hạn trong diện tích tiêu chuẩn, mà có thể tiếp tục mở rộng để hình thành những "dinh thự giữa tầng không" mang đậm dấu ấn riêng của từng chủ nhân.

Ca sĩ Tùng Dương cũng từng chia sẻ việc quyết định mua thêm một căn hộ liền kề sau khi đã sở hữu căn đầu tiên tại dự án, nhằm đập thông và mở rộng không gian sống cho gia đình vì quá yêu thích kiến trúc và bản sắc riêng của Hanoi Signature by Swiss-Belhotel. Thậm chí, có gia đình còn kết hợp tới 5 căn hộ để tạo nên một mặt bằng sống quy mô hiếm gặp giữa nội đô Hà Nội.

Hiện chủ đầu tư đang giới thiệu ra thị trường quỹ căn giới hạn mang tên "Bảo vật xanh của phố phường Hà Thành", gồm 10 căn hộ sở hữu tầm nhìn trực diện ra công viên hồ Nghĩa Đô. Kết hợp cùng giải pháp đập thông, các chủ nhân tương lai có thể đồng thời sở hữu không gian sống rộng mở cùng hai tầm view đắt giá hướng công viên Nghĩa Đô và Hồ Tây, một trải nghiệm sống hiếm có giữa lõi Hà Nội.