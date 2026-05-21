OSI Holdings hợp tác chiến lược với Keppel

Sự kiện này cũng đồng thời nhấn mạnh sức hút mạnh mẽ của thị trường bất động sản cao cấp Hà Nội trên bản đồ đầu tư quốc tế.

Nền tảng của mối quan hệ đối tác chiến lược

Hợp tác này được kỳ vọng sẽ tận dụng thế mạnh của cả hai bên: Tư duy sản phẩm thực chất và bản lĩnh thị trường của OSI Holdings, cùng với quy trình quản trị chuyên nghiệp, tiềm lực tài chính hùng mạnh và các giải pháp đô thị thông minh, bền vững từ tập đoàn đa quốc gia Keppel.

Lễ ký kết có sự tham dự của đội ngũ lãnh đạo cấp cao của cả hai tổ chức. Phát biểu trong buổi lễ, về phía Công ty Cổ phần OSI Holdings, ông Trần Tùng Linh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – chia sẻ: "Hợp tác với Keppel là bước đi chiến lược mà OSI Holdings đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi không tìm kiếm một đối tác chỉ để bổ sung nguồn lực mà chúng tôi tìm kiếm một tổ chức cùng chia sẻ triết lý phát triển bền vững, lấy chất lượng sống của cư dân làm thước đo thành công. Keppel chính là người đồng hành đó."

Ông Joseph Low – Chủ tịch Keppel Ltd. – Bộ phận Bất động sản (Việt Nam) phát biểu tại Lễ ký kết

Về phía Keppel Ltd. – Bộ phận Bất động sản (Việt Nam), ông Joseph Low – Chủ tịch – khẳng định: "Việt Nam là thị trường chiến lược cốt lõi của Keppel trong hơn ba thập kỷ qua, và chúng tôi tiếp tục nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn rất lớn tại đây. OSI Holdings là đối tác mà chúng tôi đánh giá cao – am hiểu thị trường, có tầm nhìn rõ ràng và có năng lực thực thi mạnh mẽ. Đây là nền tảng để chúng tôi cùng nhau tạo ra những dự án thực sự có giá trị cho Hà Nội."

Tầm nhìn Hợp tác Kế hoạch dự án trọng điểm

Trong khuôn khổ hợp tác, OSI Holdings và Keppel cam kết áp dụng mô hình hợp tác toàn diện—từ nghiên cứu thị trường, lập ý tưởng phát triển, giải pháp tài chính, đến xây dựng và vận hành. Hai bên hướng tới việc kiến tạo những sản phẩm bất động sản không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn sống hiện đại mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị cao cấp, bền vững cho Hà Nội và Tp.HCM trong tương lai gần.

OSI Holdings là nhà phát triển bất động sản uy tín được biết tới với đội ngũ chuyên gia quốc tế và những dự án nhà ở, văn phòng hạng A được đầu tư công phu, triển khai bài bản tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội như: khu vực Tây Hồ Tây, khu vực Thượng Cát, khu vực Bồ Đề (quận Long Biên cũ)…

Keppel Ltd. (SGX:BN4) là doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản trên toàn cầu, có chuyên môn sâu rộng với các giải pháp bền vững trong lĩnh vực hạ tầng, bất động sản và kết nối. Ngoài trụ sở chính tại Singapore, Keppel còn hoạt động tại hơn 20 quốc gia, đem đến các dịch vụ và hạ tầng thiết yếu cho năng lượng sạch và tái tạo, giảm phát thải carbon, tái tạo đô thị bền vững và kết nối kỹ thuật số. Keppel tạo ra giá trị cho các nhà đầu tư thông qua các nền tảng và danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm các quỹ đầu tư tư nhân và quỹ tín thác bất động sản niêm yết. Tại Việt Nam, Keppel là công ty bất động sản tiên phong và là một trong những nhà đầu tư bất động sản nước ngoài lớn nhất với danh mục dự án chất lượng tại Hà Nội và Tp.HCM, bao gồm các cao ốc văn phòng hạng A, các dự án dân cư, trung tâm thương mại, các khu đô thị phức hợp và các căn hộ dịch vụ đạt nhiều giải thưởng, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 3,9 tỷ đô la Mỹ.