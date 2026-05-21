Hà Nội rà soát các sàn giao dịch bất động sản

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo tình hình hoạt động. Thời gian để thực hiện việc này là trước ngày 28/5.

Đối với trường hợp chưa được cấp phép hoạt động trên địa bàn thành phố, các đơn vị phải thực hiện các thủ tục bao gồm người đứng đầu hoặc trực tiếp điều hành sàn giao dịch bất động sản phải hoàn thành khóa đào tạo và được cấp giấy chứng nhận tương ứng. Đây là điểm mới nhằm hạn chế tình trạng thành lập sàn theo kiểu tự phát, thiếu chuyên môn.

Ngoài ra, sàn giao dịch bất động sản muốn hoạt động phải được tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản và phải gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh trước khi hoạt động để được cấp phép. Theo Sở Xây dựng, quy định này giúp cơ quan quản lý thống kê, theo dõi và kiểm soát toàn bộ hệ thống sàn giao dịch trên địa bàn.

Các sàn giao dịch cũng phải xây dựng, công khai quy trình giao dịch bất động sản qua sàn. Toàn bộ các bước từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra pháp lý, đăng tải thông tin, môi giới, ký kết giao dịch đến lưu trữ dữ liệu đều phải có quy trình rõ ràng, minh bạch.

Đây được xem là giải pháp nhằm hạn chế tình trạng giao dịch thiếu thông tin, quảng cáo sai lệch hoặc đưa sản phẩm chưa đủ điều kiện ra thị trường.

Bên cạnh đó, các sàn giao dịch bất động sản phải có địa điểm hoạt động cố định, đăng ký rõ ràng, đồng thời bảo đảm cơ sở vật chất và điều kiện kỹ thuật phục vụ hoạt động giao dịch.

Quy định này nhằm chấm dứt tình trạng "sàn ảo", văn phòng hoạt động tạm thời hoặc kinh doanh chủ yếu trên mạng nhưng không có địa chỉ pháp lý cụ thể.