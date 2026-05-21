Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội rà soát các sàn giao dịch bất động sản

Theo Kiên Dương (t/h) | 21-05-2026 - 09:13 AM | Bất động sản

Sở Xây dựng yêu cầu các sàn giao dịch bất động sản rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý trước ngày 28/5.

Hà Nội rà soát các sàn giao dịch bất động sản - Ảnh 1.

Hà Nội rà soát các sàn giao dịch bất động sản

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo tình hình hoạt động. Thời gian để thực hiện việc này là trước ngày 28/5.

Đối với trường hợp chưa được cấp phép hoạt động trên địa bàn thành phố, các đơn vị phải thực hiện các thủ tục bao gồm người đứng đầu hoặc trực tiếp điều hành sàn giao dịch bất động sản phải hoàn thành khóa đào tạo và được cấp giấy chứng nhận tương ứng. Đây là điểm mới nhằm hạn chế tình trạng thành lập sàn theo kiểu tự phát, thiếu chuyên môn.

Ngoài ra, sàn giao dịch bất động sản muốn hoạt động phải được tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản và phải gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh trước khi hoạt động để được cấp phép. Theo Sở Xây dựng, quy định này giúp cơ quan quản lý thống kê, theo dõi và kiểm soát toàn bộ hệ thống sàn giao dịch trên địa bàn.

Các sàn giao dịch cũng phải xây dựng, công khai quy trình giao dịch bất động sản qua sàn. Toàn bộ các bước từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra pháp lý, đăng tải thông tin, môi giới, ký kết giao dịch đến lưu trữ dữ liệu đều phải có quy trình rõ ràng, minh bạch.

Đây được xem là giải pháp nhằm hạn chế tình trạng giao dịch thiếu thông tin, quảng cáo sai lệch hoặc đưa sản phẩm chưa đủ điều kiện ra thị trường.

Bên cạnh đó, các sàn giao dịch bất động sản phải có địa điểm hoạt động cố định, đăng ký rõ ràng, đồng thời bảo đảm cơ sở vật chất và điều kiện kỹ thuật phục vụ hoạt động giao dịch.

Quy định này nhằm chấm dứt tình trạng "sàn ảo", văn phòng hoạt động tạm thời hoặc kinh doanh chủ yếu trên mạng nhưng không có địa chỉ pháp lý cụ thể.

Theo Kiên Dương (t/h)

VTV.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Shark Phú: Giàu thật ít khi khoe của cải, người không có gì mới khoe đi Rolls-Royce…

Shark Phú: Giàu thật ít khi khoe của cải, người không có gì mới khoe đi Rolls-Royce… Nổi bật

Sun Group chuẩn bị thi công tuyến đường 28.800 tỷ, kết nối Hà Nội với tỉnh đang đặt mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương

Sun Group chuẩn bị thi công tuyến đường 28.800 tỷ, kết nối Hà Nội với tỉnh đang đặt mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương Nổi bật

Kết quả khảo sát, thăm dò ý kiến về xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM

Kết quả khảo sát, thăm dò ý kiến về xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM

09:05 , 21/05/2026
Nhà thương mại KĐT đa mục tiêu sau 3 năm mới được chuyển nhượng: Luật không cấm, không thể hạn chế?

Nhà thương mại KĐT đa mục tiêu sau 3 năm mới được chuyển nhượng: Luật không cấm, không thể hạn chế?

08:53 , 21/05/2026
Đánh thức 838 dự án "vàng"

Đánh thức 838 dự án "vàng"

08:07 , 21/05/2026
Xin giấy phép xây dựng online, thời gian chỉ từ 7-10 ngày

Xin giấy phép xây dựng online, thời gian chỉ từ 7-10 ngày

08:01 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên