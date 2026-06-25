Sáng mai sẽ diễn ra tọa đàm "Bất động sản 6 tháng cuối 2026: Thị trường bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc"

Sự kiện do Kênh thông tin tài chính - kinh tế CafeF (trực thuộc Công ty Cổ phần VCCorp) tổ chức. Chương trình có sự góp mặt của những khách mời đặc biệt:

- TS. Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam;

- TS. Đinh Thế Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học & Kinh tế ứng dụng;

- Ông Trần Quang Trung - Giám đốc phát triển kinh doanh OneHousing;

- Ông Ngô Thành Huấn - CEO Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT;

- Bà Đỗ Thị Hương - Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Nhà ở Savills Việt Nam.

Giới chuyên gia đánh giá, nửa cuối năm 2026 sẽ khó chứng kiến một chu kỳ tăng trưởng nóng như những giai đoạn trước. Thay vào đó, thị trường đang bước vào một giai đoạn phục hồi có chọn lọc, nơi dòng tiền trở nên thận trọng hơn, người mua kỹ tính hơn và các tiêu chí đánh giá giá trị bất động sản cũng đang thay đổi.

Nếu trước đây câu hỏi phổ biến của nhà đầu tư là "mua ở đâu để tăng giá?", thì hiện nay, mối quan tâm lớn hơn lại là "tài sản nào đủ tốt để ở, tích lũy và bảo toàn giá trị dài hạn?".

Sự thay đổi này đang tạo ra một cuộc tái định nghĩa về niềm tin trên thị trường. Không chỉ giá bán hay kỳ vọng tăng giá, các yếu tố như pháp lý, tiến độ triển khai, năng lực chủ đầu tư, chất lượng vận hành và giá trị sử dụng thực đang ngày càng trở thành những tiêu chí quan trọng đối với cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, nhiều câu hỏi đang được giới đầu tư và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm: Thị trường đang phục hồi thực sự hay chỉ phục hồi cục bộ? Phân khúc nào sẽ dẫn dắt nửa cuối năm? Dòng tiền đang tìm kiếm điều gì? Đâu sẽ là những tiêu chí mới quyết định niềm tin của người mua?

Đó cũng là những vấn đề sẽ được thảo luận tại tọa đàm: "Bất động sản 6 tháng cuối 2026: Thị trường bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc”.

Tọa đàm sẽ tập trung thảo luận về bức tranh thị trường bất động sản nửa cuối năm; câu chuyện dòng tiền và niềm tin của người mua; giá trị thật của bất động sản trong chu kỳ mới; và chiến lược hành động dành cho người mua, nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp phát triển dự án.

Trước thềm tọa đàm, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, thời gian qua, nhiều dự án được tháo gỡ, nhiều đại dự án được định hình làm cho nguồn cung tăng lên. Khi nguồn cung tăng thì đồng nghĩa với việc sẽ xuất hiện cạnh tranh.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam

Theo ông Đính, sự cạnh tranh khiến người mua có xu hướng lựa chọn những sản phẩm có giá trị thật, phục vụ nhu cầu thật nhiều hơn là đầu tư, đầu cơ. Bởi, giá không còn bùng lên như thời điểm khan hiếm nguồn hàng nên giới đầu cơ cũng chững lại. Đa phần thị trường hiện nay là nhu cầu thật.

Ông Ngô Thành Huấn - Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT cho rằng, trong chu kỳ mới, các yếu tố như hạ tầng, FDI, tốc độ đô thị hóa, khả năng thu hút dân số cơ học và năng lực tạo dòng tiền sẽ trở nên quan trọng hơn rất nhiều so với các câu chuyện đầu cơ ngắn hạn. Một điểm đáng chú ý là bất động sản không tăng giá đơn thuần vì có người muốn mua, mà tăng giá bền vững khi ngày càng nhiều người buộc phải mua hoặc sử dụng nó cho nhu cầu sống và sản xuất kinh doanh.

Ông Ngô Thành Huấn - Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT

“Việt Nam hiện vẫn đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, với tỷ lệ đô thị hóa tiến gần 45%, dân số còn trẻ và mỗi năm tiếp tục có hàng triệu người dịch chuyển tới các trung tâm kinh tế để học tập, làm việc và lập gia đình. Trong khi đó, nguồn cung nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của số đông lại tăng chậm trong nhiều năm qua.

Đó là lý do tôi cho rằng nhu cầu bất động sản vẫn còn dư địa tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, cơ hội sẽ không còn phân bổ đồng đều. Khi GDP bình quân đầu người tiến vào vùng 6.000-10.000 USD, kinh nghiệm từ các thị trường đi trước cho thấy dòng vốn thường có xu hướng tập trung vào những khu vực có hạ tầng tốt, việc làm thực và khả năng thu hút dân cư vượt trội.

Nói cách khác, chu kỳ tới không phải là câu chuyện bất động sản có tăng hay không. Mà là bất động sản nào sẽ tăng và vì sao”, ông Huấn chia sẻ.