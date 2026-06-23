Sắp diễn ra tọa đàm "Bất động sản 6 tháng cuối 2026: Thị trường bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc"

Nửa cuối năm 2026 được xem là giai đoạn bản lề của thị trường bất động sản khi nhiều yếu tố vĩ mô, dòng tiền và tâm lý nhà đầu tư đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mới. Sau những diễn biến từ đầu năm, thị trường đang đứng trước câu hỏi lớn: Liệu thị trường đang bước vào chu kỳ phục hồi mới hay quá trình phân hóa vẫn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ hơn?

Trong bối cảnh đó, khái niệm "giá trị thật" ngày càng trở thành yếu tố được người mua và nhà đầu tư quan tâm. Thay vì chỉ kỳ vọng vào khả năng tăng giá ngắn hạn, thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển sang các tiêu chí bền vững hơn như pháp lý, chất lượng sản phẩm, năng lực chủ đầu tư, khả năng khai thác và giá trị sử dụng thực.

Nhằm mang đến góc nhìn đa chiều về diễn biến của thị trường trong giai đoạn mới, Kênh thông tin tài chính - kinh tế CafeF (trực thuộc Công ty Cổ phần VCCorp) tổ chức tọa đàm "Bất động sản 6 tháng cuối 2026: Thị trường bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc" vào lúc 08h00 ngày 26/06/2026 tại Sales Gallery, The Global City, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Bình Trưng, TP.HCM .

Chương trình quy tụ nhiều chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế, bất động sản và quản lý tài sản, gồm:

- TS. Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam;

- TS. Đinh Thế Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học & Kinh tế ứng dụng;

- Bà Thi Anh Đào - Giám đốc Khối Marketing Masterise Group;

- Ông Ngô Thành Huấn - CEO Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT;

- Bà Đỗ Thị Hồng - Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Nhà ở Savills Việt Nam.

Tọa đàm gồm hai phần nội dung chính.

Phần 1 - Tham luận chuyên đề tập trung phân tích các yếu tố vĩ mô, dòng vốn và diễn biến thị trường đang định hình cơ hội và thách thức của bất động sản nửa cuối năm 2026.

Phần 2 - Tọa đàm sẽ đi sâu thảo luận về kịch bản thị trường, các điểm nóng tăng trưởng và chiến lược dành cho người mua nhà, nhà đầu tư trong giai đoạn tới.

Thông qua các góc nhìn đa chiều từ chuyên gia kinh tế, đơn vị nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp phát triển bất động sản và chuyên gia hoạch định tài chính, chương trình được kỳ vọng sẽ mang đến những phân tích thực tiễn, giúp nhà đầu tư và người mua nhà có thêm cơ sở để đưa ra quyết định phù hợp trong bối cảnh thị trường đang bước vào quá trình sàng lọc mạnh mẽ và tái định nghĩa giá trị.

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