Chính phủ yêu cầu các địa phương bố trí quỹ đất làm nhà ở cho thuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1115/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới (Kế hoạch). Trong đó nhấn mạnh các giải pháp cần tập trung thực hiện để phát triển nhà ở cho thuê.

Trong Kế hoạch, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương rà soát lại quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch; trong đó, quy hoạch nhà ở trong mọi phân khúc phải gắn liền với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội thiết yếu, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục,... trước hết tại các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu vực đô thị hóa nhanh.

Trong đó nhiệm vụ trọng tâm là chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê.

Chính phủ nhấn mạnh các bộ ngành và địa phương cần nghiên cứu xây dựng chính sách đất đai, tín dụng, cơ chế tài chính, thuế... phù hợp để phát triển nhanh thị trường nhà ở cho thuê với giá hợp lý, khuyến khích thu hút khu vực tư nhân tham gia.

Đối với thủ tục phát triển nhà ở, Chính phủ yêu cầu thực hiện đơn giản hoá theo cơ chế một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn. Các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, giao đất, cấp phép xây dựng, tiếp cận tín dụng ưu đãi phải được rút ngắn, bảo đảm thuận lợi, rõ thời hạn và trách nhiệm cá nhân.

Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, minh bạch các trường hợp được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách; kiểm soát, ngăn chặn tình trạng đầu cơ nhà ở.

Hồi đầu tháng 6, Thủ tướng đã chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên về phát triển nhà ở cho thuê.

Tại cuộc họp, Hải Phòng cho biết với hơn 370.000 lao động trong các khu công nghiệp, nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 khoảng 33.000 căn, song nguồn cung hiện còn rất hạn chế. Kế hoạch mua 4.256 căn để cho thuê trước mắt mới đáp ứng khoảng 12% nhu cầu.

Hải Phòng đã hoàn thành 16.679 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025. Hiện địa phương đang triển khai 65 dự án với quy mô hơn 80.000 căn, dự kiến hoàn thành 54.444 căn đến năm 2030, vượt 10% mục tiêu Chính phủ giao.

Thực tế cũng cho thấy khu vực doanh nghiệp có thể tham gia hiệu quả vào phát triển nhà ở công nhân. Các mô hình như ký túc xá của Pegatron và LG Display tại Hải Phòng với tổng cộng 1.340 phòng là minh chứng cho thấy doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư nếu có cơ chế khuyến khích phù hợp.

Tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân cũng diễn ra tại Bắc Ninh, Hưng Yên với mức độ ngày càng cấp bách. Các địa phương khác cũng gấp rút tăng tốc xây nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Bắc Ninh là địa phương đứng đầu về số lượng nhà ở xã hội đã hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 với 31.221 căn. Tỉnh hiện có 1.158 căn nhà cho thuê thuộc tài sản công và 8.689 căn nhà cho thuê do doanh nghiệp đầu tư. Ngoài ra, Bắc Ninh đang triển khai thêm 17.569 căn nhà ở xã hội.

Tại Ninh Bình, số lượng nhà ở cho thuê thuộc tài sản công đạt 5.427 căn, trong khi chưa ghi nhận nhà ở cho thuê do doanh nghiệp đầu tư. Giai đoạn 2021-2025, địa phương đã hoàn thành 5.425 căn nhà ở xã hội và đang triển khai thêm 32.229 căn.

Hưng Yên hiện có 2.087 căn nhà cho thuê thuộc tài sản công và 729 căn nhà cho thuê do doanh nghiệp đầu tư. Tỉnh đã hoàn thành 4.573 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2025, đồng thời đang triển khai 6.172 căn mới.

Trong khi đó, Quảng Ninh không có nhà ở cho thuê thuộc tài sản công, nhưng đã phát triển 3.300 căn nhà cho thuê do doanh nghiệp đầu tư. Tỉnh hoàn thành 2.876 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 và đang triển khai thêm 7.414 căn.