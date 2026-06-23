Thành phố đáng sống nhất Việt Nam muốn có thêm điểm nghỉ dưỡng cao cấp hơn 560ha tại hồ Đồng Nghệ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng vừa đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan đăng tải, công bố công khai đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch khu vực hồ Đồng Nghệ thuộc phân khu sinh thái phía tây, tỉ lệ 1/2000.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch thuộc xã Hòa Tiến và xã Hòa Vang (Đà Nẵng), với quy mô 562,6ha. Theo đó, Khu du lịch khu vực hồ Đồng Nghệ có ranh giới phía Đông giáp đất quân sự; phía Tây giáp Khu bảo tồn trùng tu và phát huy giá trị lịch sử căn cứ huyện Hòa Vang; phía Nam giáp rừng khai thác; phía Bắc giáp Khu căn cứ cách mạng huyện ủy Hòa Vang.

Mục tiêu quy hoạch là kết hợp với các khu du lịch phía tây hình thành cụm du lịch nghỉ dưỡng đa dạng loại hình, đa dạng trải nghiệm trên địa bàn. Hình thành khu nghỉ dưỡng cao cấp theo hướng trải nghiệm, tận dụng cảnh sắc thiên nhiên đặc sắc của hồ Đồng Nghệ cùng không gian xanh của rừng đầu nguồn, tạo nên một điểm đến nghỉ dưỡng thu hút...

Phân khu xây dựng Khu du lịch khu vực hồ Đồng Nghệ được định hướng là phân khu chức năng du lịch, không có dân cư thường trú, với chỉ tiêu khách du lịch trung bình khoảng 5.000 người/ngày.

Phân khu chức năng được quy hoạch 6 khu vực, gồm: Khu dịch vụ thể thao gắn với mặt nước (241,4ha); khu du lịch sinh thái thể thao mạo hiểm, nghỉ dưỡng cao cấp (125,6ha); khu tổ hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, hội nghị (99,6ha); khu văn hóa, tưởng niệm và di tích lịch sử căn cứ Huyện ủy Hòa Vang (34,1ha); khu vườn bách thảo (38,6ha); khu nông nghiệp dã ngoại, sinh thái (23,3ha).