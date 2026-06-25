Người dân Bắc Ninh đón tin vui: Sắp có thêm trung tâm thương mại gần 4.000 tỷ do đại gia bán lẻ Nhật Bản đầu tư

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định cho Công ty TNHH AeonMall Việt Nam thuê khoảng 7,7 ha đất tại phường Tân Tiến để thực hiện dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Bắc Ninh Tân Tiến. Thời hạn thuê đất đến ngày 13/8/2075.

Được biết, dự án có quy mô khoảng 7,7 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.900 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm thương mại hiện đại, đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí của người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ tại địa phương.

Theo quyết định, UBND tỉnh Bắc Ninh giao UBND phường Tân Tiến thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án; kịp thời xử lý các vi phạm theo quy định (nếu có), đồng thời phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai Bắc Ninh trong công tác cập nhật thông tin, quản lý đất đai trên địa bàn.

Đối với Công ty TNHH AeonMall Việt Nam, tỉnh yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định; triển khai dự án đúng nội dung đã được chấp thuận và bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành dự án...

Trước đó, vào đầu tháng 3, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc với Công ty TNHH AeonMall Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Newland.

Theo lãnh đạo tỉnh, Bắc Ninh hiện có quy mô dân số khoảng 3,7 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước và đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm phát triển công nghiệp, động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực cũng như cả nước.

Lãnh đạo tỉnh bày tỏ tin tưởng, với tiềm lực tài chính và kinh nghiệm phát triển các trung tâm thương mại hiện đại, AeonMall sẽ đầu tư thành công, hiệu quả và bền vững tại Bắc Ninh.