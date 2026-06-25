Thanh tra Chính phủ yêu cầu Hà Nội xử lý dứt điểm kiến nghị về bồi thường giải phóng mặt bằng

Hơn 350 hộ dân kiến nghị được bồi thường và cấp sổ đỏ

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn vừa chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 (ngày 22/6), để xem xét kiến nghị của đại diện khoảng 350 hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 414, đoạn từ ngã ba Vị Thủy đến Xuân Khanh.

Theo phản ánh, các hộ dân khiếu nại việc không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 414. Cơ quan chức năng xác định phần diện tích bị thu hồi là đất giao thông nên không thuộc diện được bồi thường về đất. Mặc dù vụ việc đã được UBND TP Hà Nội giải quyết theo trình tự, thủ tục của Luật Khiếu nại, các hộ dân vẫn tiếp tục kiến nghị được bồi thường theo đơn giá đất ở, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đang sử dụng nhằm ổn định cuộc sống lâu dài.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn tiếp công dân định kỳ tháng 6.

Trao đổi tại buổi tiếp dân, đại diện các bộ, ngành trung ương đều thống nhất cần rà soát kỹ nguồn gốc đất, quá trình sử dụng và các căn cứ pháp lý liên quan để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết Bộ sẽ phối hợp với TP Hà Nội rà soát hồ sơ, xem xét quyền lợi của người dân theo quy định. Đối với diện tích đất còn lại liên quan đến các nông, lâm trường trước đây, Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị hoàn tất thủ tục bàn giao về địa phương quản lý trước ngày 30/9.

Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc hoàn thành bàn giao là cơ sở pháp lý quan trọng để Hà Nội tiếp nhận, quản lý và xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đủ điều kiện.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn khẳng định Bộ Tài chính sẽ phối hợp giải quyết các nội dung liên quan đến nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình bồi thường hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong khi đó, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị Hà Nội rà soát kỹ nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người dân; đồng thời nghiên cứu vận dụng các cơ chế mới của Luật Thủ đô để xử lý dứt điểm những tồn tại liên quan đến đất nông, lâm trường ngay tại cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện kéo dài.

Không để phát sinh điểm nóng khiếu kiện

Kết luận buổi tiếp công dân, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt trong giải quyết khiếu nại, tố cáo là đặt quyền và lợi ích hợp pháp của người dân làm trung tâm. "Tất cả mục tiêu hướng tới là người dân".

Ông Nguyễn Quốc Đoàn yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát đầy đủ căn cứ pháp lý, nguồn gốc, thời điểm giao đất, quá trình sử dụng đất để áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ phù hợp, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính cùng các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát toàn diện vụ việc; tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn tồn tại, không để phát sinh tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài tại các cơ quan Trung ương.

UBND TP Hà Nội được yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội và Văn phòng Chính phủ trước ngày 30/9/2026. Đồng thời, Tổng Thanh tra Chính phủ giao Ban Tiếp công dân Trung ương và Cục I (Thanh tra Chính phủ) theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Người đứng đầu ngành Thanh tra cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ có biểu hiện quan liêu, né tránh, đùn đẩy hoặc sợ trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết vụ việc; đồng thời đề nghị các hộ dân tiếp tục phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.