Bất động sản biển sở hữu lâu dài: Tránh bẫy khấu hao, tối ưu dòng tiền vững bền

Yếu tố hàng đầu được đặt lên bàn cân lúc này không còn thuần túy là biên độ lợi nhuận tức thời, mà là sự an toàn của dòng tiền và tính bền vững của giá trị tài sản theo thời gian.

Thị trường bất động sản khắt khe trong chu kỳ mới

Trong số các phân khúc, bất động sản biển truyền thống đang đối mặt với những chất vấn lớn từ thực tế, đặc biệt là nỗi lo ngại mang tên "khấu hao tài sản". Một trong những rào cản lớn nhất của loại hình này chính là thời hạn sở hữu, thường chỉ giới hạn trong khoảng 50 đến 70 năm dưới dạng đất thương mại dịch vụ. Nhà đầu tư bắt đầu nhìn thẳng vào một thực tế khách quan rằng, khi thời gian trôi đi, giá trị sử dụng của tài sản sẽ giảm dần theo niên hạn, kéo theo sự sụt giảm về tính thanh khoản lẫn giá trị định giá tại ngân hàng. Đến một thời điểm nhất định, tài sản có thời hạn sẽ bộc lộ bản chất của một tiêu sản dài hạn, không còn khả năng kế thừa cho thế hệ con cháu.

Do đó, thước đo của một thương vụ đầu tư khôn ngoan đã chuyển dịch từ câu hỏi năm nay kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận, sang tầm nhìn mười năm, hai mươi năm nữa, tài sản này sẽ tăng trưởng lũy tiến ra sao và để lại giá trị gì cho thế hệ kế cận.

Tại Phú Quốc, nơi phần lớn quỹ đất mặt biển đều mang tính thương mại dịch vụ chỉ được sở hữu có thời hạn, câu hỏi về một giải pháp an toàn cho dòng tiền đang trở thành chủ đề được quan tâm hơn bao giờ hết.

Xét về mặt kinh tế, sự khác biệt giữa tài sản có thời hạn và tài sản sở hữu lâu dài sát biển chính là ranh giới giữa một tiêu sản và một di sản truyền đời. Càng về cuối chu kỳ sở hữu, những bất động sản 50 năm càng giảm sút về mặt giá trị định giá và tính thanh khoản trên thị trường thứ cấp. Ngược lại, thực tế cho thấy quỹ đất ven biển tại Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng là hữu hạn, trong đó tỷ lệ đất được quy hoạch thành đất ở đô thị sở hữu lâu dài lại càng khan hiếm, chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ khoảng 6% trên tổng diện tích đảo Ngọc. Theo dòng thời gian, đi cùng với sự hoàn thiện vượt bậc của hạ tầng, mặt bằng giá trị của loại đất ở đô thị sát biển này sẽ càng tăng trưởng lũy tiến theo tốc độ phát triển chung của kinh tế đô thị, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi quy luật khấu hao niên hạn.

Trong trường hợp này, pháp lý sở hữu lâu dài biến bất động sản trở thành "chiếc két bảo hiểm" giữ tiền vững chắc, vừa mang tính phòng thủ cao trước các biến động vĩ mô, vừa là tài sản tích lũy gia tăng giá trị không giới hạn.

Lời giải từ bất động sản biển sở hữu lâu dài

Nằm tại vị trí lõi trung tâm của đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, cách mặt biển Bãi Trường chỉ 150m, dự án sở hữu một nền tảng pháp lý vững chắc với quyền sở hữu lâu dài. Đây được xem là ưu thế độc tôn giúp Meypearl Harmony tách biệt hoàn toàn khỏi số đông các bất động sản dịch vụ có thời hạn tại đảo Ngọc hiện nay.

Tầm nhìn hướng biển Bãi Trường của căn hộ Meypearl Harmony (ảnh: Meygroup)

Không chỉ giải quyết triệt để bài toán "khấu hao tài sản" theo thời gian, Meypearl Harmony còn thuyết phục giới đầu tư nhờ pháp lý vững vàng cùng giá trị sống đáp ứng trọn vẹn xu hướng đa mục đích và đa giá trị của thế hệ cư dân mới.

Sở hữu tầm nhìn hướng biển Bãi Trường, thiết kế không gian sống tối ưu hóa và linh hoạt chuyển đổi công năng sử dụng, những căn hộ tại Meypearl Harmony Phú Quốc mang đến một công thức tài chính vững chắc nhờ sự song hành của hai dòng giá trị cốt lõi. Đó là dòng tiền bền vững đều đặn từ việc cho thuê, khai thác dòng khách du lịch và chuyên gia cao cấp đổ về Nam Đảo, kết hợp cùng giá trị tích lũy gia tăng mạnh mẽ trong tương lai nhờ tính khan hiếm của quỹ đất và pháp lý không thời hạn.

Căn hộ Meypearl Harmony có khả năng tối ưu không gian linh hoạt, dễ dàng chuyển đổi công năng (ảnh: Meygroup)

Theo chia sẻ từ chủ đầu tư, dự án chỉ còn lại 100 căn cuối cùng. Điều này chứng tỏ thị trường đang chứng kiến một cuộc đua khốc liệt của những nhà đầu tư nhạy bén trước thềm các cột mốc hạ tầng quan trọng của Phú Quốc. Giỏ hàng cuối cùng này không chỉ là những sản phẩm có vị trí đẹp bậc nhất dự án, mà còn đi kèm với các chính sách tối ưu dòng tiền vượt trội như hỗ trợ lãi suất lên tới 48 tháng, cam kết thuê lại trong 36 tháng với giá trị tương đương 13,5% giá bán căn hộ và miễn phí quản lý trong 2 năm đầu tiên...

Giữa một chu kỳ mới đề cao giá trị thực tế của bất động sản, Meypearl Harmony không chỉ là câu trả lời hoàn hảo giải quyết cho bài toán khấu hao tài sản, mà còn là một di sản truyền đời giá trị, đồng hành cùng sự cất cánh của đô thị biển Phú Quốc.