Khi căn hộ diện tích lớn trở thành tiêu chuẩn mới của bất động sản hạng sang

Khi giá không còn là thước đo duy nhất của bất động sản hạng sang

Trong nhiều năm, vị trí trung tâm, mức giá cao hay hệ tiện ích đắt đỏ từng là những yếu tố quan trọng để định danh một dự án hạng sang. Tuy nhiên, khi thị trường ngày càng trưởng thành và nguồn cung cao cấp liên tục gia tăng, những tiêu chí này dần trở thành điều kiện cần hơn là lợi thế cạnh tranh. Điều đang tạo nên khác biệt ngày nay là khả năng kiến tạo những giá trị khó thay thế. Đó có thể là một vị trí không thể lặp lại, một cộng đồng cư dân được chọn lọc hay một không gian sống đủ rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng giàu có.

Theo nhiều báo cáo nghiên cứu quốc tế, sau đại dịch, nhu cầu đối với các sản phẩm diện tích lớn ghi nhận sự gia tăng rõ rệt trong nhóm khách hàng sở hữu tài sản giá trị lớn. Khi căn hộ không còn đơn thuần là nơi ở mà trở thành nơi làm việc, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và kết nối gia đình, không gian sống rộng mở dần trở thành một tiêu chuẩn mới của phân khúc hạng sang. Chính sự thay đổi này đã thúc đẩy sự phát triển của các mô hình Private Residences tại nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Tại Việt Nam, TP.HCM là nơi xu hướng này được ghi nhận rõ nét nhất. DEFINE của CapitaLand là một ví dụ tiêu biểu. Dự án chỉ gồm 88 căn hộ với diện tích lớn, private lift và mật độ cư dân thấp. Thành công của dự án này không nằm ở quy mô, mà ở việc tạo ra một môi trường sống riêng tư cùng cộng đồng cư dân được tuyển chọn. Trong khi đó, The River và The Metropole Thủ Thiêm cho thấy một thực tế đáng chú ý: phần giá trị nổi bật nhất của dự án thường tập trung ở các bộ sưu tập căn hộ giới hạn như Penthouse, Signature Residences hay những sản phẩm sở hữu vị trí và tầm nhìn đặc biệt.

Nếu đặt các dự án này lên cùng một mặt phẳng so sánh, có thể thấy dù được phát triển theo những mô hình khác nhau, điểm chung lại khá rõ ràng: số lượng hữu hạn, diện tích lớn, mức độ riêng tư cao và khả năng tạo ra những trải nghiệm sống khó thay thế. Đây cũng là nhóm sản phẩm thường duy trì sức hấp dẫn tốt hơn trong dài hạn. Khi thị trường bước vào giai đoạn trưởng thành, giá trị không còn được quyết định bởi số lượng tiện ích hay quy mô phát triển, mà bởi khả năng tạo ra một chất lượng sống khác biệt.

The Magnolia và định hướng Private Residences

Nếu TP.HCM là nơi xu hướng này được kiểm chứng sớm, thì Hà Nội đang bước vào giai đoạn hình thành thế hệ sản phẩm tương tự. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế và nhu cầu nâng cấp chất lượng sống ngày càng rõ nét, những bộ sưu tập căn hộ diện tích lớn, có tính giới hạn và đề cao sự riêng tư bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ thị trường.

Xuất hiện trong dòng chảy đó, The Magnolia được phát triển như một bộ sưu tập Private Residences thuộc dòng sản phẩm M Series của MIK Group. Được phát triển theo mô hình Private Residences, dự án hướng tới việc kiến tạo một môi trường sống đề cao chất lượng không gian ở, sự kết nối với thiên nhiên và cộng đồng cư dân có sự tương đồng về phong cách sống.

Không gian sống lớn: Đặc quyền mới của bất động sản hạng sang

Định hướng đó được thể hiện qua hệ thống private lift, thiết kế tối ưu tính riêng tư và những không gian sống có khả năng kết nối trực tiếp với cảnh quan tự nhiên. Dự án tập trung vào việc phát triển các căn hộ từ hai đến bốn phòng ngủ, Duplex và Penthouse diện tích lớn. Cơ cấu sản phẩm này góp phần duy trì tính giới hạn của dự án và định hình một cộng đồng cư dân có mức độ đồng nhất cao hơn về nhu cầu sử dụng.

Giá trị của dự án còn đến từ tầm nhìn hướng sông Hồng, sông Đuống cùng công viên hồ điều hòa rộng khoảng 17ha. Trong bối cảnh quỹ đất sở hữu cảnh quan mặt nước tại Hà Nội ngày càng hạn chế, những yếu tố này trở thành lợi thế khó nhân rộng của các dự án hạng sang.

Không gian sống ven sông luôn nằm trong nhóm tài sản được đánh giá cao tại nhiều đô thị lớn nhờ lợi thế về cảnh quan, môi trường sống và quỹ đất có tính giới hạn. Tại Hà Nội, Long Biên là một trong số ít khu vực còn hội tụ đồng thời lợi thế kết nối trung tâm và dư địa phát triển các dự án quy mô lớn gắn với cảnh quan tự nhiên, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng sống và giá trị sở hữu dài hạn.

Từ TP.HCM đến Hà Nội, sự dịch chuyển sang các bộ sưu tập căn hộ giới hạn với không gian sống lớn cho thấy một xu hướng đang ngày càng rõ nét. Và The Magnolia là một trong những dự án đang đại diện cho xu hướng đó tại thị trường Hà Nội.