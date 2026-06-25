Người dân Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đón tin vui

Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 – Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đề xuất, tuyến đường có điểm đầu và điểm cuối tại xã Yên Bài (TP Hà Nội), với tổng chiều dài khoảng 321 km, đi qua 7 địa phương gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 235.740 tỷ đồng.

Dự án được thiết kế quy mô 6 làn xe cao tốc, riêng đoạn qua Thái Nguyên 4 làn xe. Các địa phương đồng thời quy hoạch đường song hành, dải cây xanh, vỉa hè với bề rộng mặt cắt ngang tối thiểu 120 m, tương đương 10 làn xe.

Phần lớn tuyến đi thấp với chiều dài khoảng 317 km, chiếm gần 99% tổng chiều dài. Đoạn cầu trên cao dài khoảng 3,1 km qua tỉnh Ninh Bình, từ nút giao quốc lộ 1 đến nút giao cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

Theo đơn vị tư vấn, phương án xây dựng cầu cạn có chi phí đầu tư lớn, riêng đoạn qua Ninh Bình cao hơn phương án đi bằng khoảng 8.000 tỷ đồng, trong khi hiệu quả chưa vượt trội do khu vực chủ yếu là đất nông nghiệp.

Dự án được đề xuất chia thành 15 dự án thành phần. Trong đó, 7 dự án thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư đường song hành tại các địa phương; 8 dự án còn lại đầu tư tuyến chính, gồm 7 dự án theo địa giới hành chính và một dự án cầu lớn liên tỉnh.

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản toàn tuyến trong năm 2030 và đưa vào khai thác từ năm 2031.

Về phương thức đầu tư, các hạng mục giải phóng mặt bằng, đường song hành, cây xanh và vỉa hè được đề xuất sử dụng vốn ngân sách nhà nước do khó thu hút nguồn lực ngoài ngân sách.

Đối với tuyến chính cao tốc, Bộ Xây dựng nghiên cứu hai phương án gồm đầu tư theo hình thức PPP hoặc đầu tư công kết hợp thu phí. Sau khi đánh giá, cơ quan này đề xuất lựa chọn phương án đầu tư công.

Theo đó, Nhà nước sẽ bố trí vốn để xây dựng toàn tuyến vành đai 5, sau khi hoàn thành sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ khoảng 1.300 đồng/km.

Bộ Xây dựng cho rằng phương án đầu tư công cho phép triển khai đồng bộ toàn tuyến, nâng cao hiệu quả khai thác. Mức phí thấp hơn so với phương án PPP cũng góp phần giảm áp lực giao thông nội đô, đồng thời hạn chế tác động đến thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ dọc tuyến.

Theo tính toán, tuyến vành đai 5 có thể mang lại khoảng 25.710 tỷ đồng phí sau 10 năm vận hành và khoảng 103.170 tỷ đồng sau 20 năm.

Khi hoàn thành, vành đai 5 sẽ kết nối 6 tuyến cao tốc hướng tâm gồm Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Thái Nguyên, Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Lạng Sơn, Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình và Hà Nội – Hòa Bình; đồng thời liên kết hệ thống quốc lộ, cảng biển, cảng hàng không và các trung tâm logistics khu vực phía Bắc.