Chưa đầy 10 ngày nữa, TP.HCM sẽ chứng kiến "kỷ lục" hơn 264.000 tỷ đồng chỉ trong 1 ngày, Sun Group nhận một nhiệm vụ quan trọng

Khu vực Bến Nhà Rồng – Khánh Hội sẽ diễn ra lễ khởi công chung cho tất cả các dự án trọng điểm vào ngày 2/7.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM có báo cáo kế hoạch chuẩn bị và khởi công các công trình dịp 50 năm Thành phố mang tên Bác (2/7/1976 – 2/7/2026).

Để kịp thời rà soát các dự án trọng điểm đảm bảo Kế hoạch khởi công theo Chỉ thị 45 của Thành phố, Sở Xây dựng đã tổ chức họp cùng với các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan để rà soát tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố; trên cơ sở báo cáo, rà soát của Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, Ban QL Đường sắt đô thị, Becamex, Tập đoàn VinGroup – Công ty CP, Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời, Công ty CP ĐT Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty CP Masterise Hạ tầng cao tốc Long Thành – Hồ Tràm.

Theo đó, thành phố sẽ tổ chức một lễ khởi công chung cho tất cả các dự án trọng điểm dự kiến vào ngày 2/7 tại khu vực Bến Nhà Rồng – Khánh Hội. Đơn vị thực hiện do Tập đoàn Sun Group chủ trì, Ban Giao thông, các Nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan phối hợp.

Các dự án đồng loạt khởi công trong dịp này gồm nhóm dự án công trình giao thông đường bộ, nhóm dự án Hạ tầng kỹ thuật, nhóm dự án nhà ở xã hội và nhóm Dự án Đường thủy: Dự án Cảng Cái Mép Hạ giai đoạn 1, phường Tân Phước.

5 dự án hạ tầng giao thông quy mô hơn 172.000 tỷ đồng

Nhóm dự án giao thông đường bộ sẽ có 5 công trình quy mô lớn đồng loạt khởi công trong ngày 2/7.

Nổi bật là tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư hơn 93.000 tỷ đồng với tổng chiều dài hơn 14km bao gồm cầu vượt biển, hầm và đường dẫn, quy mô 6 làn xe. Dự án được đầu tư theo hình thức BT.

Tiếp đến, dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm – Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư hơn 47.132 tỷ đồng. Tuyến cao tốc dài khoảng 42km, quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh cùng hệ thống đường song hành hai bên tuyến, kết nối khu vực du lịch Hồ Tràm với sân bay Long Thành.

Tại khu vực nội đô, dự án cầu đường Bình Tiên có tổng mức đầu tư 6.300 tỷ đồng cũng sẽ chính thức được triển khai. Công trình dài 3,66km, đóng vai trò kết nối quận 6, quận 8 với khu Nam TP.HCM, góp phần giảm áp lực giao thông cho nhiều tuyến đường hiện hữu.

Bên cạnh đó, dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài ((Dự án thành phần 1)) sau khi hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng cũng dự kiến khởi công trong dịp này. Tuyến cao tốc dài 51km, tổng vốn đầu tư gần 23.000 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành trục kết nối chiến lược giữa TP.HCM và Tây Ninh.

Một dự án khác cũng sẽ được triển khai là nút giao giữa đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành, tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng. Công trình gồm đảo xuyến, hầm chui dài 760m và bổ sung thêm một đơn nguyên cầu trên tuyến cao tốc nhằm tăng khả năng kết nối khu vực Cần Giờ.

Chỉ tính riêng 5 dự án giao thông đường bộ nói trên, tổng vốn đầu tư đã lên tới hơn 171.000 tỷ đồng.

Loạt dự án hạ tầng, nhà ở xã hội và cảng biển đồng loạt khởi công

Ở nhóm hạ tầng kỹ thuật, TP.HCM dự kiến khởi công hai dự án quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hơn 37.000 tỷ đồng.

Trong đó, dự án cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương có tổng mức đầu tư 7.211 tỷ đồng sẽ xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt và các trạm bơm nâng cho khu vực Tân Uyên, Thuận An và Dĩ An. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng môi trường và hoàn thiện hạ tầng xử lý nước thải cho khu vực đô thị phía Đông Bắc TP.HCM.

Bên cạnh đó, dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và hệ thống cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn với tổng vốn đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng cũng sẽ được triển khai.

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội có tổng vốn đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng.

Dự án gồm 5 phân khu với tổng diện tích hơn 150ha, trải dài từ Bến Nhà Rồng - Khánh Hội đến Bến Bạch Đằng và các không gian cảnh quan ven sông Sài Gòn, hứa hẹn tạo thêm không gian công cộng quy mô lớn cho trung tâm thành phố.

Đối với nhóm nhà ở xã hội, hàng loạt dự án với quy mô hàng nghìn căn hộ sẽ được đồng loạt khởi công trong ngày 2/7. Nổi bật là các khu nhà ở an sinh xã hội Định Hòa giai đoạn 1 và Khu 4 Định Hòa do Becamex làm chủ đầu tư với tổng cộng 4.368 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng.

Cùng với đó, Becamex cũng triển khai hai khu nhà ở xã hội tại Việt Sing với gần 1.900 căn hộ. Ngoài ra còn có các dự án nhà ở xã hội Hoàng Nam Uyên Hưng 2, Dragon Village và chung cư nhà ở xã hội Đông Thành. Tổng cộng, nhóm dự án này sẽ bổ sung hơn 9.600 căn nhà ở xã hội cho thị trường, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp và công nhân lao động.

Trong lĩnh vực đường thủy, dự án Cảng Cái Mép Hạ giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư khoảng 50.200 tỷ đồng cũng nằm trong danh sách khởi công dịp này. Dự án có quy mô hơn 351ha, chiều dài cầu bến gần 6,85km, công suất thiết kế khoảng 11 triệu TEU mỗi năm và có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải tới 250.000 tấn. Đây được xem là một trong những dự án cảng biển chiến lược của khu vực phía Nam, góp phần nâng cao năng lực logistics và vị thế trung chuyển hàng hóa quốc tế của TP.HCM.

Cùng với nhóm dự án giao thông đường bộ, các dự án hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội và đường thủy sẽ tạo nên "đại công trường" với tổng vốn đầu tư hơn 264.000 tỷ đồng được khởi công đồng loạt trong ngày 2/7/2026.