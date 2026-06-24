Six Senses Ninh Van Bay được vinh danh tại Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026

Toạ lạc trong một vịnh biển biệt lập, Six Senses Ninh Van Bay mang đến cảm giác tách rời khỏi nhịp sống quen nhộn nhịp của thành phố Nha Trang. Mỗi ngày tại đây thường bắt đầu thật khoan thai rồi dần cá nhân hoá cho từng khách lưu trú: có thể ngắm nhìn đàn Voọc Chà Vá chân đen, đi bộ xuyên rừng, ra khơi trên chiếc thuyền gỗ truyền thống, lặn ngắm san hô, hay đơn giản là kết thúc ngày bằng buổi câu mực đêm hoặc bữa tối lãng mạn trong hầm rượu. Từng trải nghiệm đều diễn ra giữa thiên nhiên hùng vĩ của bán đảo Hòn Hèo.

Hoạt động ngắm bình minh trên thuyền gỗ truyền thống

Ở hạng mục hồ bơi, vị trí cao nhất phần nào đến từ cách khu nghỉ dưỡng theo đuổi lối thiết kế nương tựa vào địa hình tự nhiên sẵn có. Mỗi hồ bơi riêng tư tại các căn villa từ một đến ba phòng ngủ được đặt men theo bãi cát, ôm lấy ghềnh đá, vươn ra mặt nước hoặc nép mình trên triền núi. Không có sự lặp lại, mỗi góc nhìn lại mang đến một lát cắt khác nhau của cảnh quan: làn nước trong vắt, phiến đá mang dấu ấn của quá trình kiến tạo địa chất, hay sắc trời chuyển từ bình minh dịu nhẹ sang nắng giòn giã giữa trưa, rồi lặng dần trong hoàng hôn trước khi đường chân trời phía xa bắt đầu lấp lánh ánh đèn.

Hồ bơi vô cực với cầu trượt nước tại Rock Retreat Villa ba phòng ngủ

Bên cạnh đó, khu nghỉ dưỡng đứng thứ ba trong hạng mục Best Resort Spas tại Việt Nam, phản ánh cách tiếp cận đầy khoa học về chăm sóc sức khỏe dựa trên các chỉ số cơ thể có thể đo lường. Tại đây, Wellness không chỉ là một dịch vụ riêng lẻ tại Six Senses Spa, mà là một hành trình xuyên suốt toàn bộ trải nghiệm lưu trú. Chương trình Sleep With Six Senses tập trung cải thiện chất lượng giấc ngủ. Wellness Screening và Sleep Rings sử dụng các chỉ số cụ thể để hiểu rõ trạng thái thể chất và tinh thần. Eat With Six Senses chú trọng vào nguồn gốc và quy trình chế biến nguyên liệu. Experience Center mở ra các hoạt động vận động và khám phá thiên nhiên ngoài trời. Grow With Six Senses mang những định hướng trên đến với các vị khách nhỏ tuổi, thông qua các trải nghiệm học hỏi trực tiếp.

Hoạt động trị liệu bằng âm thanh tại Six Senses Ninh Van Bay

Ông Greg Findlay, Tổng Quản lý Six Senses Ninh Van Bay chia sẻ: "Việc được vinh danh ở các hạng mục này phản ánh đầy đủ chất lượng dịch vụ toàn diện xuyên suốt kỳ nghỉ. Điều đó cho thấy du khách không chỉ quan tâm đến nơi họ lưu trú, mà còn đến cách họ tận hưởng quỹ thời gian nghỉ dưỡng của bản thân từ giấc ngủ đến vận động, ẩm thực và các hoạt động ngoài trời."

Không gian nội thất tại Rock Retreat Villa

Giải thưởng Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026 được tổ chức thường niên, dựa trên đánh giá của độc giả về trải nghiệm thực tế, từ dịch vụ, vị trí cho đến tổng thể kỳ nghỉ. Với Six Senses Ninh Van Bay, những ghi nhận này đến từ sự yêu thích của du khách, những câu chuyện được chia sẻ và những cảm xúc còn lưu giữ sau khi rời đi.