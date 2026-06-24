Chủ đầu tư siêu dự án 4,2 tỷ USD có tháp tài chính 108 tầng muốn nghiên cứu làm siêu dự án gần 1.000 ha tại Hưng Yên

Chiều 23/6, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên đã làm việc với Tập đoàn BRG để trao đổi về định hướng nghiên cứu, đề xuất đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên hoan nghênh Tập đoàn BRG quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư, đồng thời giới thiệu những lợi thế của địa phương như vị trí nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp Hà Nội và Hải Phòng, cùng hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, thuận lợi cho phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị.

Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG phát biểu tại buổi làm việc (nguồn ảnh: UBND tỉnh Hưng Yên).

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn BRG đã trình bày khái quát ý tưởng và định hướng phát triển một số dự án trọng điểm dự kiến nghiên cứu triển khai, gồm: Quảng trường trung tâm quy mô khoảng 18 ha; Đô thị tri thức gần 250 ha, cùng nằm trên địa bàn phường Phố Hiến; và Thành phố Lễ hội quốc tế quy mô gần 1.000 ha tại phường Sơn Nam.

Theo đề xuất của doanh nghiệp, các dự án được định hướng phát triển thành hệ sinh thái đô thị mới với ba trụ cột gồm du lịch - lễ hội, tri thức - đổi mới sáng tạo, và hành chính - văn hóa. Qua đó tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ, thương mại và nâng cao giá trị văn hóa - du lịch của địa phương.

Hai bên cũng trao đổi về định hướng quy hoạch không gian phát triển, khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội giữa các khu vực nghiên cứu đầu tư, đồng thời làm rõ các yêu cầu về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử gắn với phát triển đô thị hiện đại, bền vững.

Đại diện các sở, ngành đề xuất thêm một số nội dung liên quan đến quy hoạch phân khu, quỹ đất và phương án tổ chức không gian kiến trúc nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển chung và quy hoạch.

Đại diện Tập đoàn BRG khẳng định mong muốn đồng hành cùng tỉnh trong quá trình nghiên cứu, xây dựng ý tưởng phát triển các dự án. Đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để hoàn thiện đề xuất theo hướng khả thi, hiệu quả, hài hòa giữa phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Đánh giá cao những ý tưởng, định hướng của Tập đoàn BRG, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên cho rằng đây là những đề xuất có tầm nhìn dài hạn, gắn với mục tiêu phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và du lịch địa phương.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp để nghiên cứu sâu hơn về quy hoạch, tính khả thi và lộ trình triển khai các dự án trong thời gian tới.

Phối cảnh Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD.

Tập đoàn BRG được biết đến là một trong hai doanh nghiệp tham gia triển khai dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD - đây được xem là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn bậc nhất tại Hà Nội.

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được khởi công vào tháng 8/2025, có diện tích hơn 270 ha, nằm ngay chân cầu Nhật Tân (thuộc địa phận ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ - huyện Đông Anh cũ).

Dự án được chia thành 5 giai đoạn, dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032. Theo chủ đầu tư, dự án 4,2 tỷ USD này sẽ có hệ thống dịch vụ thế hệ mới CityOS gồm 6 giải pháp thông minh về năng lượng, di chuyển, quản lý, cuộc sống, sức khỏe - học tập và kinh tế.

Điểm nổi bật của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ có tháp tài chính 108 tầng, cùng hàng chục tòa văn phòng chung cư hỗn hợp, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề. Trong đó, toà tháp tài chính 108 tầng được coi là trung tâm của dự án.

Tòa tháp này sở hữu chiều cao lên đến 639 m. Dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam (vượt Landmark 81, TP.HCM với chiều cao 461 m) và là một trong những tòa nhà cao nhất khu vực Đông Nam Á.