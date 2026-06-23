Sân bay Buôn Ma Thuột sẽ thay đổi ra sao vào năm 2030?

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu nâng công suất sân bay lên 3 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030 và 7 triệu hành khách vào năm 2050.

Sân bay Buôn Ma Thuột thướng tới mục tiêu nâng công suất sân bay lên 3 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030 và 7 triệu hành khách vào năm 2050. Ảnh minh họa

Theo quy hoạch, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột là cảng hàng không quốc nội, sân bay dùng chung dân dụng và quân sự, nằm tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.

Giai đoạn 2021-2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), có công suất khoảng 3 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Sân bay tiếp tục khai thác các loại tàu bay Airbus A320, A321 và tương đương.

Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, nhà ga hành khách T1 hiện hữu sẽ được mở rộng lên công suất 3 triệu khách mỗi năm. Sân đỗ máy bay cũng được mở rộng lên khoảng 10 vị trí đỗ.

Đối với hạ tầng khu bay, đường cất hạ cánh hiện hữu 09/27 dài 3.000 m, rộng 45 m được giữ nguyên trong giai đoạn đến năm 2030. Một đường lăn song song phía nam đường băng cùng hệ thống đường lăn đồng bộ sẽ được đầu tư để nâng cao năng lực khai thác.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay tiếp tục duy trì cấp 4C, nâng công suất lên khoảng 7 triệu hành khách và 15.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Nhà ga hành khách T2 mới với công suất khoảng 4 triệu khách mỗi năm sẽ được xây dựng, nâng tổng năng lực phục vụ của sân bay lên 7 triệu khách.

Quy hoạch cũng bổ sung đường cất hạ cánh số 2 dài 2.400 m, rộng 45 m, bố trí phía bắc đường băng hiện hữu khoảng 275 m. Sân đỗ máy bay được mở rộng lên khoảng 27 vị trí đỗ nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác trong dài hạn.

Về hàng hóa, nhà ga hàng hóa giai đoạn đến năm 2030 được xây dựng ở phía đông nhà ga hành khách với công suất 10.000 tấn mỗi năm và tiếp tục mở rộng lên 15.000 tấn vào năm 2050.

Theo quy hoạch, tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột khoảng 511,92 ha. Trong đó, đất do hàng không dân dụng quản lý chiếm hơn 140 ha, đất dùng chung do hàng không dân dụng quản lý khoảng 260 ha, phần còn lại thuộc quản lý của quân sự và công an.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, đồng thời phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và triển khai quy hoạch theo quy định. Cơ quan này cũng có trách nhiệm rà soát, cập nhật quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh và quy hoạch địa phương nhằm bảo đảm sự đồng bộ giữa các quy hoạch.