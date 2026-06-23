Thông tin về 2 sân bay tại tỉnh sở hữu “Đà Lạt thứ 2”: 1 trên núi và 1 trên biển

Sở Xây dựng Quảng Ngãi vừa thông tin về hai dự án sân bay trên địa bàn. Về cảng hàng không Măng Đen, tại cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra hồi tháng 5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã đề nghị Bộ Xây dựng rà soát tổng thể nội dung, đề cương lập điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không, đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh tổng thể các quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực quản lý, hoàn thành trong quý II.

Đồng thời, giao các địa phương liên quan phối hợp với Bộ Xây dựng trong quá trình lập, trình, phê duyệt quy hoạch.

Đến ngày 3/6, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã báo cáo UBND tỉnh xem xét, đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng quan tâm nghiên cứu, tổng hợp, bổ sung Cảng hàng không Măng Đen vào danh mục điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sân bay Măng Đen dự kiến có diện tích khoảng 350 ha và vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Dự án cách khu vực TP Kon Tum cũ khoảng 45 km về phía đông bắc, cách sân bay Pleiku 73 km về phía đông bắc, cách sân bay Phù Cát 105 km về phía tây bắc, cách sân bay Chu Lai 93 km về phía tây nam.

Về cảng hàng không Lý Sơn, Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết sẽ chủ động liên hệ với Bộ Xây dựng để kịp thời nắm bắt quá trình nghiên cứu, lập điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trong đó có Cảng hàng không Lý Sơn).

Trường hợp cần thiết phải lập đề án để làm cơ sở xem xét, bổ sung vào quy hoạch, Sở sẽ phối hợp tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương, giao nhiệm vụ và bố trí kinh phí để triển khai tổ chức lập đề án Cảng hàng không Lý Sơn.

Trước đó vào tháng 5, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến 2030, tầm nhìn đến 2045. Trong đó xác định sau năm 2030 xây dựng Cảng hàng không Lý Sơn (kết hợp giữa sân bay quân sự và sân bay dân dụng cấp hạng 4C hoặc tương đương), với quy mô 150 ha và vốn đầu tư 11.300 tỷ đồng.