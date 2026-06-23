Sau gần 1 năm ông Lê Thanh Thản tái xuất, Tập đoàn Mường Thanh trúng thầu khu đô thị hơn 1.700 tỷ tại Điện Biên

UBND tỉnh Điện Biên mới ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ và phụ cận.

Theo quyết định, nhà đầu tư trúng thầu là CTCP Tập đoàn Mường Thanh, có trụ sở chính tại số 25, tổ dân phố 21, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Khu đô thị được thực hiện tại phường Điện Biên Phủ với quy mô gần 109 ha, dự kiến đáp ứng quy mô dân số 2.290 người. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.757 tỷ đồng, trong đó, chi phí thực hiện dự án là 1.568 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động là 50 năm.

Mục tiêu của dự án là hình thành một tổ hợp đa chức năng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả quỹ đất và phát triển hệ sinh thái sống, làm việc, giải trí chất lượng cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu về đất ở, nhà ở và hoạt động kinh doanh.

Tiến độ xây dựng cơ bản dự án trong 5 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó nhà đầu tư phải hoàn thành xây dựng sân golf trong thời hạn không quá một năm.﻿

Bên cạnh trúng thầu dự án ở Điện Biên, Mường Thanh đang thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng và triển khai Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5 tại Hà Nội. Dự án có quy mô 182 ha tại khu vực huyện Thanh Oai cũ. ﻿

Trước đó, ông Lê Thanh Thản đã xuất hiện trở lại sau nhiều năm vắng bóng tại một buổi làm việc về tình hình và tiến độ triển khai dự án này.

Về Tập đoàn Mường Thanh, đây là doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản sáng lập, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực lưu trú và bất động sản. Theo giới thiệu trên website doanh nghiệp, Mường Thanh hiện sở hữu hơn 60 khách sạn với quy mô trên 12.000 phòng, tạo việc làm và môi trường phát triển cho hơn 10.000 lao động trên cả nước.