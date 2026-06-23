Nhà hoàn thiện Vinhomes Sài Gòn Park hút khách khi chi phí xây dựng tăng cao

Dự án phù hợp với khách hàng muốn tối ưu thời gian, dòng tiền và nhanh chóng tận hưởng cuộc sống, khởi sự kinh doanh trong đại đô thị quy hoạch đồng bộ.

Nhu cầu nhà ở chất lượng, tiện ích đồng bộ tại Tây Bắc TP.HCM

Nắm giữ vị trí cửa ngõ giao thương liên vùng với hàng triệu cư dân, song khu vực Tây Bắc TP.HCM nhiều năm qua vẫn luôn "mỏi mắt" chờ đợi một đại đô thị được quy hoạch bài bản.

"Tôi luôn mong có một tổ ấm mà chỉ cần bước qua cánh cổng, mọi khói bụi, ồn ào sẽ lùi lại phía sau. Ngày mới sẽ bắt đầu bằng bầu không khí trong lành trên những cung đường rợp bóng cây xanh, thay vì sự ngột ngạt của những con ngõ chật hẹp", chị Thủy, một tiểu thương tại đầu mối Hóc Môn, chia sẻ.

Tâm tư của chị Thủy cũng chính là mong muốn suốt nhiều năm của nhiều gia đình đang sinh sống tại khu vực Hóc Môn, An Sương…

Vinhomes Sài Gòn Park xuất hiện đúng thời điểm thị trường ngày càng đề cao chất lượng sống và giá trị sử dụng thực. Tại đây, cư dân được tận hưởng hệ sinh thái all-in-one với công viên, trường học, thương mại dịch vụ và các không gian sinh hoạt cộng đồng quy hoạch đồng bộ.

Con trẻ có môi trường học tập, phát triển an toàn, người lớn tuổi có không gian thư giãn mỗi ngày, trong khi các gia đình trẻ được thụ hưởng sự thuận tiện của một đại đô thị hiện đại.

"Những đặc quyền của một kỳ nghỉ dưỡng nay được đan cài vào từng nhịp sinh hoạt thường nhật, mỗi ngôi nhà thực sự là một trạm sạc năng lượng sau những bộn bề lo toan", chị Thủy không giấu được ấn tượng sau khi trực tiếp mục sở thị quy mô của dự án.

Điều khiến chị Thủy và nhiều khách hàng quyết định xuống tiền nhanh hơn nằm ở việc những giá trị đó có thể được tận hưởng ngay khi nhận bàn giao với quỹ căn hoàn thiện.

Tiện ích sống xanh chỉ cách thềm nhà vài bước chân thu hút khách ở thực tại Vinhomes Sài Gòn Park

Tiết kiệm hàng tỷ đồng và hàng nghìn giờ công hoàn thiện

Thực tế, với các sản phẩm bàn giao thô, hành trình sở hữu nhà thường chưa dừng lại ở thời điểm ký hợp đồng.

Chủ nhà phải tiếp tục dành thời gian tìm đơn vị thiết kế, lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công, mua sắm vật liệu và xử lý hàng loạt chi phí phát sinh. Không ít công trình mất từ 6 đến 18 tháng mới hoàn thiện. Trong khoảng thời gian đó, tài sản chưa thể đưa vào sử dụng, khai thác, trong khi chi phí vốn vẫn liên tục phát sinh.

Đặc biệt, trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng và nhân công liên tục tăng, ngân sách hoàn thiện ban đầu rất dễ bị phá vỡ.

Đó là lý do dòng sản phẩm hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park được nhiều khách hàng xem là giải pháp tối ưu hơn về hiệu quả tài chính.

Bị thuyết phục bởi không gian sống mơ ước có thể "xách vali vào ở ngay", chị Thuỷ đã nhanh tay "chốt" một căn thấp tầng hoàn thiện diện tích 225m² với giá 13,8 tỷ đồng. Với sự từng trải của một người lăn lộn nhiều năm trên thương trường, chị Thủy xem đây là lựa chọn tối ưu về kinh tế.

"Tôi có thể dọn vào ở hoặc khai thác kinh doanh ngay lập tức, triệt tiêu hoàn toàn rủi ro chậm tiến độ và bẫy ngâm vốn chờ xây dựng", chị Thuỷ phân tích.

Bài toán dòng tiền càng trở nên hấp dẫn hơn nhờ chính sách hỗ trợ vay 70%, ân hạn nợ gốc 24 tháng cùng mức chiết khấu 8% trừ trực tiếp vào giá bán. Nhờ đó, chị Thuỷ chỉ cần chuẩn bị khoảng 30% giá trị tài sản, tương đương khoảng 3,8 tỷ đồng.

"Giải pháp này giúp tôi vừa dễ dàng sở hữu tài sản ngay ở giai đoạn đầu của dự án, vừa dư dả vốn để tái đầu tư", chị nói thêm.

Dưới góc nhìn chuyên gia, mức chi phí sở hữu chỉ hơn 12 tỷ đồng cho một căn nhà phố hoàn thiện 225m², tương đương đơn giá chỉ hơn 56 triệu đồng/m², được xem là cơ hội hiếm có tại TP.HCM hiện nay. Con số này thậm chí còn thấp hơn chi phí đền bù đất và xây dựng thực tế tại nhiều khu vực vùng ven.

"Đây giống như một khoản tặng kèm biên độ lợi nhuận cực lớn cho những nhà đầu tư nhạy bén. Khi chi phí đầu vào tăng cao, các dự án hình thành trong tương lai buộc phải thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn rất nhiều để bù đắp chi phí vận hành", ông Vương Văn Long, đại diện kinh doanh Sol Group, nhận định.

Hệ thống tiện ích "khổng lồ" tại Vinhomes Sài Gòn Park sẽ đồng loạt được khai trương vào cuối năm 2027

Lợi thế này càng được củng cố khi các đại tiện ích như VinWonders Ocean Park, công viên Bách thảo Botanica Park hay trung tâm văn hóa ẩm thực giải trí quốc tế 24/7 Global Village… dự kiến đồng loạt vận hành cùng thời điểm bàn giao nhà vào cuối năm 2027.

Theo ông Long, khu Tây Bắc TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự cộng hưởng của hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, Quốc lộ 22, Metro số 2 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Ông dẫn chứng trường hợp Vinhomes Ocean Park tại Hà Nội, nơi giá thấp tầng đã tăng từ khoảng 93 triệu đồng/m² lên hơn 200 triệu đồng/m² chỉ trong chưa đầy 6 năm sau khi hạ tầng kết nối, gồm cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nút giao Cổ Linh và cầu Vĩnh Tuy 2 được hoàn thiện.

"Với các điều kiện tương tự, một kịch bản tăng giá ấn tượng đang được tái hiện tại khu Tây Bắc thành phố", ông Long khẳng định.

Trong bối cảnh chi phí xây dựng liên tục leo thang, quỹ nhà hoàn thiện không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể thời gian và ngân sách hoàn thiện mà còn mở ra cơ hội khai thác giá trị tài sản ngay khi nhận bàn giao. Đây cũng là lợi thế giúp những nhà đầu tư tiên phong có thể tối ưu hiệu quả dòng tiền và đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của khu Tây Bắc TP.HCM.