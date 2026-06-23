Ga metro Suối Tiên nâng tầm vai trò, bất động sản phường Đông Hòa hưởng lợi

Nút giao trung chuyển quan trọng khu Đông TP.HCM

TP Hồ Chí Minh và TP Đồng Nai đã nhanh chóng triển khai các kế hoạch đầu tư các tuyến metro nhằm tạo mạng lưới giao thông đồng bộ, rút ngắn khoảng cách di chuyển đến sân bay Long Thành.

Cụ thể, UBND TP Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai (7,4 km) và sân bay Long Thành (37,2 km). Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 65.573,8 tỷ đồng, thời gian xây dựng từ 2026 - 2030.

Và theo định hướng phát triển, từ ga Suối Tiên, Metro tiếp tục được TP.HCM chẻ thêm nhánh di chuyển về hướng phường Bình Dương (Thành phố Mới của Tỉnh Bình Dương cũ) dài 33km.

Với việc sở hữu nhà ga trung chuyển, phường Đông Hòa được nhận định là hưởng lợi lớn trong việc phát triển kinh tế, đô thị trong thời gian tới.

Trong quy hoạch giao thông, giá trị của một nhà ga được xác định vai trò ở khả năng hội tụ. Ga Suối Tiên hiện là ga cuối của Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, và nằm sát Bến xe Miền Đông mới và giáp các trục giao thông lớn như Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1K và Vành đai 3. Đây cũng là cửa ngõ quan trọng giữa TP HCM – TP Đồng Nai.

Khu vực kết nối với Metro số 1 như Phường Đông Hoà đang thu hút dòng dịch chuyển dân cư về sinh sống

Đáng chú ý là, vai trò của Ga Suối Tiên đang tiếp tục được mở rộng cùng với định hướng phát triển mạng lưới metro liên vùng, mở ra hành lang kết nối giữa trung tâm TP HCM và các đô thị mới của thành phố, cùng hàng loạt khu công nghiệp trọng điểm.

Phường Đông Hoà tăng sức hấp dẫn khi có nguồn lực cầu hiện hữu, lại được hạ tầng hỗ trợ

Metro giúp rút ngắn thời gian di chuyển, nhưng sức bật của bất động sản lại phụ thuộc vào khả năng thu hút cư dân, việc làm và các hoạt động kinh tế của từng khu vực.

Vì sao các khu vực quanh nhà ga lại được người mua nhà ưu tiên lựa chọn? Đó là từ yếu tố tiện lợi. Bởi vậy, những đô thị phát triển quanh các nhà ga thường không chỉ có lợi thế kết nối mà còn sở hữu hệ sinh thái dân cư, giáo dục, thương mại và dịch vụ đã hình thành từ trước. Đây cũng là yếu tố giúp các khu vực này duy trì sức hút lâu dài thay vì chỉ hưởng lợi từ hiệu ứng hạ tầng ngắn hạn.

Tại Phường Đông Hòa, có đến bốn động lực tăng trưởng đang cùng hội tụ. Một bên là Ga Suối Tiên với vai trò ngày càng quan trọng trong mạng lưới giao thông liên vùng. Bên còn lại là Đại học Quốc gia TP HCM – trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, nơi tập trung cộng đồng sinh viên, giảng viên, chuyên gia và lực lượng lao động tri thức quy mô lớn, và vai trò ngày càng lớn khi tới đây sẽ đón thêm hàng loạt các trường Đại học trong khu trung tâm chuyển về.

Không chỉ có trung tâm giáo dục, khu vực còn được bao quanh bởi hệ thống việc làm quy mô lớn gồm các khu công nghiệp Sóng Thần, Tân Đông Hiệp, Bình Đường, Linh Trung, Linh Xuân cùng Khu Công nghệ cao TP HCM, cảng Bình Dương.

Bên cạnh đó, phường Đông Hoà còn sở hữu hệ thống tiện ích đô thị đã phát triển tương đối hoàn chỉnh với các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Hoàn Mỹ, Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2; các trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng dịch vụ và chợ dân sinh.

Bcons Center City vị trí ngay tâm điểm sống - học tập - làm việc của khu Đông

Trong bối cảnh Phường Đông Hòa đang hưởng lợi từ sự mở rộng vai trò của Ga Suối Tiên và quá trình phát triển đô thị quanh các đầu mối giao thông công cộng, những dự án nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của hệ thống kết nối này đang nhận được sự quan tâm lớn hơn từ thị trường.

Bcons Center City ngay cạnh Làng Đại học Quốc gia TP.HCM, cách ga Metro Suối Tiên chỉ vài phút

Bcons Center City là một trong số đó. Dự án còn nằm trong khu vực được kỳ vọng phát triển theo định hướng đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Dự án tọa lạc trên mặt tiền đường D11 – chuẩn bị mở rộng lên 17m, nối liền với trục Thống Nhất, là tuyến kết nối nhanh chóng đến Ga Suối Tiên, Bến xe Miền Đông mới, Đại học Quốc gia TP HCM cũng như các tuyến đường đi đến hàng loạt khu công nghiệp trong khu vực. Với vị trí này, Bcons Center City tiếp nhận lợi thế từ ba dòng nhu cầu lớn: sinh sống, học tập và làm việc.

Được định hình là không gian sống đón đầu tư hướng chuyển dịch an cư, Bcons Center City được trang bị hàng loạt tiện ích từ 7 tầng trung tâm thương mại, hai tháp văn phòng hạng A, khách sạn, rạp chiếu phim, trường học, đáp ứng nhu cầu cuộc sống hàng ngày.

Thụ hưởng tiềm năng phát triển của phường Đông Hòa, cùng nhiều phương thức thanh toán linh hoạt, phù hợp nhu cầu và khả năng tài chính của mỗi khách hàng, Bcons Center City được đánh giá là điểm sáng an cư và đầu tư trong năm 2026.