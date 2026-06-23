Chính thức hoàn thành giải phóng mặt bằng siêu dự án hơn 51.000 tỷ tại tỉnh sắp lên thành phố trực thuộc Trung ương

Theo Báo Quảng Ninh, đặc khu Vân Đồn đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành các dự án động lực, trọng điểm trước ngày 30/6 theo chỉ đạo của tỉnh.

Theo báo cáo, nhiều dự án đã ghi nhận kết quả tích cực. Đáng chú ý, dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn với diện tích hơn 182 ha, ảnh hưởng tới 15 hộ dân, hiện đã hoàn thành công tác GPMB, đạt tỷ lệ 100%.

Được biết, dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn có tổng mức đầu tư khoảng 51.600 tỷ đồng (2 tỷ USD) do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, đã được khởi công ngày 19/12/2025.

Dự án có tổng diện tích 244,45 ha (trong đó diện tích xây dựng 182 ha), được quy hoạch nhằm phát triển một siêu tổ hợp du lịch – giải trí – nghỉ dưỡng có thưởng cao cấp (thí điểm cho người Việt), với các hạng mục chính gồm kinh doanh casino, du lịch, khách sạn, resort, condotel và nhà phố thương mại, trung tâm thương mại, văn phòng, trung tâm hội nghị – hội thảo, cùng các cơ sở thể dục thể thao, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao...

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dự án là hoạt động casino cao cấp, cho phép thí điểm cho người Việt Nam tham gia, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nghiêm ngặt theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, các hoạt động du lịch – nghỉ dưỡng – dịch vụ cũng được tích hợp để tạo thành một hệ sinh thái khép kín, hướng tới đối tượng khách quốc tế và tầng lớp trung lưu, thượng lưu trong nước.

Thời hạn hoạt động của dự án không quá 70 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ xây dựng và đưa công trình vào khai thác, vận hành dự kiến khoảng 9 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất.

Với quy mô lớn, dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế thế hệ mới ngang tầm khu vực và toàn cầu, đồng thời là trung tâm công nghiệp giải trí, công nghiệp văn hóa có casino, du lịch biển đảo cao cấp và dịch vụ tổng hợp đẳng cấp quốc tế.

Trước đó, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Sun Group đã tham gia nhiều dự án hạ tầng và du lịch quy mô lớn như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn – sân bay quốc tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam; Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long; cùng các tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, Vân Đồn – Móng Cái.

Song song, doanh nghiệp này cũng phát triển nhiều tổ hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng như Sun World Ha Long, các khách sạn và resort 5 sao như Yoko Onsen Quang Hanh hay Oakwood Halong...