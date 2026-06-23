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'Chốt' giá thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công, cao nhất gần 32.000 đồng/m2

| | Bất động sản

UBND Đà Nẵng ban hành mức giá thuê nhà cũ theo cấp, hạng, với các mức giảm phí cho nhà xuống cấp đã sửa chữa, có hiệu lực từ 1/9/2026.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định về giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố.

Đối tượng áp dụng là hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, vận hành cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố cũng thuộc đối tượng được áp dụng.

Đà Nẵng công bố mức giá thuê nhà cũ theo cấp, giảm phí cho nhà xuống cấp.

Theo quy định, giá chuẩn cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công được xác định theo cấp, hạng nhà ở. Cụ thể, đối với nhà ở cấp I là 31.900 đồng/m² sử dụng/tháng; cấp II là 29.500 đồng/m² sử dụng/tháng; cấp III là 28.500 đồng/m² sử dụng/tháng và cấp IV là 19.200 đồng/m² sử dụng/tháng.

Mức giá chuẩn được tính trên cơ sở mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng theo quy định hiện hành. Trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở, giá cho thuê nhà sẽ được điều chỉnh tương ứng theo tỷ lệ điều chỉnh mức lương cơ sở.

Đối với các trường hợp nhà ở cũ bị xuống cấp, người thuê đã tự bỏ kinh phí để sửa chữa, cải tạo và được cơ quan quản lý nhà ở chấp thuận bằng văn bản, sẽ được xem xét giảm tiền thuê nhà.

Theo đó, người thuê được giảm 5% số tiền thuê phải trả nếu chất lượng còn lại của nhà ở từ 60% đến dưới 70% và đã sửa chữa nâng chất lượng nhà lên trên 80%. Trường hợp chất lượng còn lại của nhà ở từ 50% đến dưới 60% và sau khi sửa chữa đạt trên 80% sẽ được giảm 10% số tiền thuê phải trả.

Quyết định của UBND TP Đà Nẵng có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Theo Nguyễn Thành

Tiền Phong

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