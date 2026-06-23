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Doanh nghiệp xây dựng của ông lớn bất động sản đang muốn tuyển 8.500 lao động, thu nhập thực lĩnh có thể lên tới 65 triệu đồng/tháng

| | Bất động sản

Doanh nghiệp xây dựng của ông lớn bất động sản đang muốn tuyển 8.500 lao động, thu nhập thực lĩnh có thể lên tới 65 triệu đồng/tháng

SGC lên kế hoạch tuyển dụng lên tới 8.500 lao động tại Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, đơn vị này sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC tổ chức chương trình tuyển dụng trực tiếp tại xã Cẩm Bình, nhằm cung ứng nguồn nhân lực cho các dự án đang triển khai tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo kế hoạch, tổng nhu cầu tuyển dụng lên tới 8.500 lao động, trải rộng trên nhiều vị trí kỹ thuật và thi công hiện trường. Trong đó, nhóm công nhân phụ trợ cọc khoan nhồi, gia công và lắp đặt cốt thép chiếm tỷ trọng lớn nhất với 5.000 chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tuyển 1.000 công nhân cơ khí – hàn kết cấu thép, 1.000 công nhân điện nước, 1.000 lái máy xúc và cẩu bánh xích, cùng 500 lái máy khoan cọc nhồi. Đây được đánh giá là một trong những đợt tuyển dụng trực tiếp có quy mô lớn nhất tại Hà Tĩnh trong thời gian gần đây.

Điểm đáng chú ý là mức thu nhập thực lĩnh được công bố dao động từ 21–65 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào vị trí, tay nghề và kinh nghiệm của người lao động.

Ngoài tiền lương, người lao động được đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định, đồng thời được bố trí ký túc xá miễn phí, hỗ trợ ăn uống và phương tiện đưa đón. Đối với lao động chưa có tay nghề, doanh nghiệp cam kết tổ chức đào tạo trước khi bố trí công việc.

Theo kế hoạch, chương trình phỏng vấn trực tiếp sẽ diễn ra vào ngày 26/6 tại hội trường thôn Tân Vinh, xã Cẩm Bình. Người lao động chỉ cần mang theo căn cước công dân và các giấy tờ liên quan để tham gia ứng tuyển.

Được biết, SGC là doanh nghiệp xây dựng do Vingroup thành lập, đóng vai trò triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc. Theo công bố hồi tháng 3/2026, doanh nghiệp này đảm nhận thi công nhiều hạng mục kỹ thuật phức tạp như đường sắt, cầu hầm, cọc khoan nhồi, đồng thời đặt kế hoạch tuyển dụng tới 25.000 nhân sự cho các dự án trọng điểm.

Doanh nghiệp này nằm trong hệ sinh thái xây dựng gồm nhiều đơn vị chuyên biệt của Vingroup, được thành lập nhằm chủ động nguồn lực thi công cho các dự án hạ tầng, đô thị và giao thông quy mô lớn.

Tú An

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
xây dựng, SGC

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