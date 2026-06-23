Khởi công dự án Dragon E-Home: Thêm cơ hội mua nhà cho người lao động TP. Hồ Chí Minh

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh cùng đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Dragon E-Home.

Lễ khởi công diễn ra trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển NOXH và nhà ở cho thuê theo định hướng của Trung ương và Chính phủ, nhằm giải quyết bài toán an sinh cho người thu nhập thấp và đối tượng hưởng chính sách. Thành phố đặt mục tiêu triển khai thêm 181.257 căn NOXH, trong đó khoảng 50.000 căn nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026 – 2030.

Ông Hoàng Nguyên Dinh – Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong việc mở rộng cơ hội an cư cho người dân Thành phố.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Nguyên Dinh – Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh nhà ở xã hội không chỉ mang ý nghĩa an sinh mà còn góp phần ổn định nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển bền vững của Thành phố. Ông đồng thời ghi nhận Phú Long là một trong những doanh nghiệp nổi bật tham gia phát triển nhà ở xã hội theo hướng chú trọng quy hoạch, chất lượng xây dựng và môi trường sống cho cư dân.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao định hướng phát triển nhà ở xã hội thế hệ mới của dự án Dragon E-Home.

Lễ khởi công Dragon E-Home là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của TP. Hồ Chí Minh trong công tác phát triển nhà ở xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu an sinh và phát triển nhà ở của Thành phố trong thời gian tới.

Sự kiện cũng ghi nhận Phú Long là doanh nghiệp có năng lực, uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển đô thị, đồng thời cũng thể hiện rõ quy mô, thiết kế, không gian sống và định hướng phát triển xanh của dự án Dragon E-Home, kỳ vọng dự án sẽ mang đến thêm nhiều cơ hội an cư chất lượng cho người dân.

Ông Nguyễn Vũ Anh Tú – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long trao tặng học bổng trị giá 500 triệu đồng cho đại diện phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh.

Đại diện Nhà phát triển dự án, Ông Nguyễn Vũ Anh Tú – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long cho biết Dragon E-Home là sự hưởng ứng thiết thực đối với chủ trương phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ và TP. Hồ Chí Minh, góp phần hiện thực hóa các chính sách an sinh bằng những sản phẩm nhà ở chất lượng, đáp ứng nhu cầu ở thực. Ông khẳng định Dragon E-Home được phát triển với định hướng mang đến môi trường sống chất lượng và trải nghiệm tiệm cận nhà ở thương mại cho người dân.

Ông Hà Quang Hưng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng, Ông Nguyễn Thanh Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phú Long, Ông Hoàng Nguyên Dinh – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ tự từ trái qua) tham dự sự kiện Khởi công.

Thay mặt Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long, Ông Nguyễn Thanh Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Xây dựng, UBND TP. Hồ Chí Minh, các sở, ban, ngành, đối tác và khách mời đã dành thời gian tham dự, đồng hành cùng sự kiện. Ông khẳng định Phú Long sẽ tập trung nguồn lực để triển khai dự án Dragon E-Home đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng xây dựng, an toàn thi công và hiện thực hóa cam kết mang đến môi trường sống chất lượng cho người dân.

Dragon E-Home được quy hoạch theo định hướng nhà ở xã hội thế hệ mới, chú trọng chất lượng sống với hệ tiện ích đồng bộ và không gian xanh rộng mở.

Tọa lạc tại phường Long Trường, Dragon E-Home là một trong những công trình NOXH thế hệ mới có quy mô lớn nổi bật tại khu Đông TP. Hồ Chí Minh. Được triển khai trên quỹ đất gần 19.000 m² với mật độ xây dựng chỉ 40%, công trình mang đến 6 tòa tháp cao 8 tầng, cung cấp 764 căn hộ đa dạng loại hình gồm Studio, 1PN, 1PN+1, 2PN, 2PN+1 có diện tích từ 25 m² đến 69 m² cùng 34 căn thương mại dịch vụ cho thuê.

Được quy hoạch bởi Surbana Jurong (Singapore), Dragon E-Home hướng đến mô hình nhà ở xã hội thế hệ mới với thiết kế tối ưu công năng, không gian sống xanh và hệ tiện ích đa dạng như công viên ven sông, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em và khu thương mại dịch vụ. Dự án đồng thời thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh của khu đô thị Dragon Village gồm: công viên cây xanh, vườn nhiệt đới, hồ cảnh quan, sân thể thao ngoài trời... và kết nối thuận tiện đến trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại cùng các dịch vụ thiết yếu trong bán kính khoảng 3 km.

Dự án dành hơn 60% diện tích cho cây xanh, mặt nước, tiện ích và không gian mở.

Về khả năng kết nối, với vị trí chiến lược tại tâm điểm khu Đông, dự án liên kết trực tiếp với các trục huyết mạch như cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây; các tuyến đường kết nối Vành đai 3, Liên Phường, Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, Song Hành, hay đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu dự kiến khởi công vào quý IV/2026; và Metro số 5 (Thủ Thiêm – Long Thành). Đặc biệt, cư dân có thể tiếp cận Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (Samsung, Intel, Nidec, Học viện Hàng không Vietjet, Galaxy Innovation Hub...), các trung tâm giáo dục, nghiên cứu và việc làm chỉ trong 10 – 15 phút di chuyển.

Được triển khai theo định hướng NOXH thế hệ mới, Dragon E-Home (Dự án khu nhà ở tại phường Phú Hữu, quận 9 nay là phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh) được kỳ vọng sẽ thiết lập những chuẩn mực mới cho NOXH, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường sống chất lượng cho người dân trong giai đoạn phát triển tiếp theo của TP. Hồ Chí Minh.