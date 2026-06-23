Từ chi phí di chuyển đến giá trị kết nối: Cách nhìn mới về bất động sản lõi trung tâm

Di chuyển kéo dài: "Chi phí vô hình" đang định hình lại cách nhìn về nơi ở

Sự mở rộng nhanh chóng của Hà Nội trong hơn một thập kỷ qua kéo theo một thực tế rõ rệt: khoảng cách giữa nơi ở và nơi làm việc ngày càng gia tăng. Việc di chuyển từ 2 - 4 giờ mỗi ngày không còn là cá biệt, mà trở thành trải nghiệm quen thuộc của một bộ phận lớn cư dân đô thị. Theo TomTom Traffic Index 2025, vào khung giờ cao điểm tại Hà Nội, một hành trình dài khoảng 10km trong khung giờ tối có thể mất hơn 44 phút, và trung bình mỗi người dân dành tới 148 giờ/năm chỉ để "đứng yên" khi tham gia giao thông.

Chi phí của việc di chuyển kéo dài không chỉ dừng lại ở con số thời gian. Một nghiên cứu công bố trên hệ thống PubMed cho thấy những người có thời gian đi làm dài hơn có xu hướng gặp nhiều vấn đề về lo âu, căng thẳng và suy giảm sức khỏe tâm lý. Nghiên cứu tại Bắc Kinh cũng chỉ ra rằng cứ mỗi 10 phút gia tăng trong hành trình đi làm, nguy cơ xuất hiện các dấu hiệu trầm cảm tăng khoảng 1,1%.

Những tác động này không chỉ dừng ở yếu tố tâm lý, mà lan rộng tới toàn bộ chất lượng sống: thời gian nghỉ ngơi bị rút ngắn, thời gian dành cho gia đình bị thu hẹp, cảm giác mệt mỏi kéo dài và mức độ hài lòng với cuộc sống giảm sút. Nói cách khác, điều người dân phải đánh đổi không chỉ là quãng đường di chuyển, mà là thời gian hồi phục, thời gian cho gia đình và trạng thái tinh thần sau mỗi ngày làm việc.

Xu hướng này cũng đang làm thay đổi tiêu chí lựa chọn nhà ở. Theo bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao Savills Hà Nội, người mua hiện nay không còn chỉ quan tâm tới giá bán hay kỳ vọng tăng giá, mà ngày càng chú trọng tới khả năng kết nối, chất lượng vận hành, mật độ cư dân và trải nghiệm sử dụng thực tế của dự án. Quyết định mua nhà vì vậy đang dịch chuyển từ việc sở hữu một tài sản sang tìm kiếm một hệ sinh thái sống phù hợp với nhu cầu dài hạn.

Từ "chi phí di chuyển" đến sức hút của bất động sản lõi trung tâm

Khi thời gian trở thành yếu tố quan trọng, những dự án có khả năng kết nối thuận tiện tới nơi làm việc, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và dịch vụ khác dần trở thành lựa chọn ưu tiên của thị trường. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm có thể đồng thời đáp ứng các tiêu chí về vị trí, khả năng kết nối và chất lượng sống lại không nhiều.

Dữ liệu từ CBRE cho thấy, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội trong năm 2025 chủ yếu đến từ các khu vực phía Đông và phía Bắc thành phố, trong khi nguồn cung tại các vị trí trung tâm ngày càng hạn chế, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp chất lượng.

Tại khu vực lõi trung tâm, không nhiều dự án đáp ứng các tiêu chí về vị trí, khả năng kết nối và chất lượng sống.

Chính yếu tố này góp phần lý giải việc các dự án ở khu vực nội đô thường duy trì một mặt bằng giá riêng. Theo Savills, thị trường Hà Nội ghi nhận xu hướng tăng giá kéo dài nhiều năm, đặc biệt tại các khu vực có khả năng kết nối tốt và quỹ đất hữu hạn. Giá trị của bất động sản vùng lõi trung tâm không chỉ được cấu thành từ chi phí phát triển hay diện tích sử dụng, mà còn phản ánh khả năng kết nối, chất lượng sống và mức độ khan hiếm của tài sản trên thị trường.

Trong khi tỷ lệ hấp thụ trung bình toàn thị trường duy trì ổn định ở mức 70-80%, thì các dự án thuộc phân khúc cao cấp sở hữu vị trí đắc địa tại các khu vực lõi như Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy… luôn ghi nhận thanh khoản tích cực ngay từ những đợt công bố thông tin ra thị trường. Dự án gần đây do Masterise Homes phát triển với tên thương mại là Hanoi Seasons Garden (hay còn được gọi là Cao Xà Lá) tại 233, 233B & 235 Nguyễn Trãi không chỉ bổ sung nguồn cung cao cấp, mà còn đáp ứng nhu cầu mua ở thực lẫn đầu tư nhờ hội tụ ba giá trị cốt lõi: Vị trí trung tâm, tính khan hiếm và chất lượng sống.

Dự án nằm tại 233, 233B & 235 Nguyễn Trãi do Masterise Homes phát triển đang thu hút sự chú ý của thị trường ở thời điểm hiện tại.

Nếu vị trí khẳng định giá trị bất động sản thì tính kết nối lại chứng thực cho chất lượng sống về lâu dài. Tọa lạc tại tâm điểm kinh tế Tây - Nam Thủ đô, trên trục Nguyễn Trãi và kế cận ga Metro Thượng Đình, dự án này có khả năng kết nối nhanh chóng đến các khu vực trung tâm cũ và trung tâm hành chính mới, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển cho chủ sở hữu.

Bên cạnh lợi thế về vị trí và khả năng kết nối, giá trị của dự án nói trên còn được hình thành từ chất lượng sản phẩm và trải nghiệm sống. Theo thông tin được công bố, trên quỹ đất 8,28 ha với mật độ xây dựng chỉ 28,8%, dự án dành phần lớn diện tích cho cảnh quan, không gian xanh và hệ tiện ích đa tầng. Từ quy hoạch tổng thể, hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng được vận hành bởi các đơn vị trong hệ sinh thái khép kín, góp phần kiến tạo một môi trường sống đồng bộ và bền vững. Theo đó, giá trị của dự án không chỉ đến từ vị trí, mà còn từ tổng hòa của không gian sống, chất lượng vận hành và những tiện ích cho từng lứa tuổi.

Giá trị của một dự án không chỉ đến từ vị trí, mà còn từ tổng hòa của không gian sống, chất lượng vận hành và những tiện ích cho từng lứa tuổi.

Khi bài toán nơi ở không còn dừng lại ở việc "ở đâu" mà chuyển sang "sống như thế nào", những dự án như Hanoi Seasons Garden cho thấy một cách tiếp cận khác, nhìn nhận qua khả năng tối ưu thời gian và nâng cao chất lượng sống. Khi thời gian ngày càng trở thành tài sản khan hiếm của đô thị hiện đại, giá trị của một nơi ở không chỉ nằm ở vị trí hay diện tích sở hữu. Ở góc nhìn đó, điều người dân nhận lại không chỉ là không gian sở hữu hay môi trường sống mà còn là quỹ thời gian để cải thiện tiêu chuẩn sống và cân bằng các giá trị thực sự cho bản thân, gia đình và những mối quan hệ xã hội.