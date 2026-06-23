Nhà đầu tư phía Bắc hướng đến tiềm năng lâu dài của thị trường bất động sản khu Tây TP. Hồ Chí Minh

Trải qua các biến động, thị trường bất động sản hiện nay có sự thanh lọc và điều chỉnh nhất định. Nhu cầu mua ở và đầu tư vẫn hiện diện song không “đại trà” như giai đoạn trước. Đặc biệt, dòng vốn đầu tư từ phía Bắc vào thị trường phía Nam cũng phân hoá rõ rệt. Thay vì tập trung “lướt sóng” như trước, hiện các nhà đầu tư xác định mua để tích sản, hướng đến tiềm năng trung – dài hạn của thị trường khu vực.

Cùng với đó, “khẩu vị” đầu tư phía Bắc thay đổi từ bất động sản biển sang phân khúc thấp tầng tại các đô thị sinh thái, liền kề sông nước hay loại hình căn hộ gắn liền với các chủ đầu tư có uy tín trên thị trường. Chưa kể, dòng tiền đầu tư không chỉ “dừng chân” ở thị trường TP. Hồ Chí Minh mà bắt đầu đẩy mạnh cơ hội tại các thị trường mới lân cận như Tây Ninh (tỉnh Long An cũ), Đồng Nai - bám sát trục hạ tầng chiến lược.

Bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao bộ phận Nghiên cứu Savills TP. Hồ Chí Minh cho hay, khoảng 3 năm nay, dòng tiền nhà đầu tư phía Bắc thể hiện rõ nét tại thị trường phía Nam. Trong xu hướng “Nam tiến” đó, nhu cầu ở thực, tích sản lâu dài đang dần thay thế cho nhu cầu đầu tư ngắn hạn. Cùng sự hiện diện của các tên tuổi chủ đầu tư lớn đã kéo theo nhà đầu tư đến các thị trường mới, từ đó gia tăng vốn vào các phân khúc bất động sản.

Trong đó, khu vực Bình Dương (cũ, nay là TP. Hồ Chí Minh), Đồng Nai chiếm khoảng 10-20% tỷ lệ nhà đầu tư phía Bắc trong các giao dịch bất động sản, tăng đáng kể so với giai đoạn trước. Đặc biệt, theo bà Hương, khu vực Long An (nay là Tây Ninh) với các dự án thấp tầng (nhà phố, biệt thự, villa) gắn liền tên tuổi các “ông lớn” bất động sản hiện đang thu hút dòng tiền nhà đầu tư phía Bắc.

Dòng tiền đầu tư phía Bắc bắt đầu đẩy mạnh cơ hội tại các thị trường mới lân cận như Tây Ninh (tỉnh Long An cũ), Đồng Nai - bám sát trục hạ tầng chiến lược.

Cùng quan điểm, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho hay, không chỉ tập trung tại TP. Hồ Chí Minh mà dòng tiền nhà đầu tư phía Bắc đang mở rộng ra các khu vực lân cận như Tây Ninh, Đồng Nai, bám theo trục hạ tầng, vành đai, metro. Yếu tố quan tâm của nhà đầu tư phía Bắc không phải giá mà là giá trị đến từ hạ tầng, tiềm năng thực tế của khu vực, từ đó xu hướng đầu tư tập trung mạnh vào các dự án bất động sản nằm quanh tuyến hạ tầng trọng điểm hoặc trong hướng quy hoạch TOD với mục tiêu tích sản trung – dài hạn.

Thời gian qua, thị trường bất động sản phía Nam có những đợt “sóng” giao dịch liên quan đến các phân khúc bất động sản khác nhau như đất nền, căn hộ, nhà phố, biệt thự trong các khu đô thị. Tuy nhiên, có một điều khó phủ nhận là khẩu vị đầu tư phía Bắc vẫn rất “chuộng” bất động sản thấp tầng tại các khu đô thị quy hoạch bài bản; đặc biệt loại hình nhà phố, biệt thự, villa nằm trong đô thị sinh thái, liền kề sông nước. Tâm lý thích sống gần gũi thiên nhiên, ưu tiên cảnh quan, phong thuỷ ven sông đã khiến dòng tiền đầu tư phía Bắc tìm về các đô thị tích hợp.

Đó là lý do, vừa qua, một số dự án khu đô thị, vị trí ven sông tại phía Tây TP. Hồ Chí Minh liên tục đón dòng vốn từ người mua phía Bắc. Phải kể đến khu đô thị tích hợp Waterpoint 355ha của Nam Long và đối tác Nhật Bản Nishi-Nippon Railroad. Ngoài vị trí kết nối thuận lợi với TP. Hồ Chí Minh thông qua các tuyến hạ tầng đã hiện hữu như Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương, Vành Đai 3, Cao tốc Bến lức – Long Thành, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, QL1A, dự án còn có lợi thế được bao bọc bởi gần 6km sông Vàm Cỏ Đông. Do đó, thời gian qua, KĐT này thu hút nhu cầu mua ở thực lẫn đầu tư tích sản từ các khu vực, trong đó có lượng lớn nhà đầu tư đến từ phía Bắc.

Ở đó, nổi bật là phân khu The Pearl quy mô 24ha với dòng sản phẩm biệt thự cao cấp view sông hoặc view kênh đào, đang nhận được quan tâm tích cực từ thị trường. Phân khu này mật độ xây dựng chỉ khoảng 17%, phần diện tích còn lại là không gian xanh và hệ thống tiện ích nội khu cao cấp. Vì hướng đến đối tượng khách hàng “thượng lưu” cho nên các sản phẩm biệt thự tại đây có thiết kế tinh tế, trau chuốt tỉ mỉ từng chi tiết, ưu tiên sự riêng tư tuyệt đối của chủ nhân. Đặc biệt, phân khu The Pearl còn quy hoạch bến du thuyền riêng, cho phép chủ nhân vừa tận hưởng không khí trong lành, cảnh quan sông nước; vừa khẳng định phong cách sống đỉnh cao. Chính giá trị an cư thực cùng uy tín của chủ đầu tư, dự án đã và đang thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm của những chủ nhân thành đạt từ khu vực phía Bắc.

Nhà đầu tư phía Bắc vẫn “chuộng” bất động sản thấp tầng, ven sông.

Cùng khu vực, một số dự án như La Home của Công ty Cổ phần Prodezi Long An; La Villa Green City của Trần Anh Group, Mekong Riverside City của công ty Đại Dương… cũng “ghi điểm” với nhà đầu tư phía Bắc bởi lợi thế gần sông nước, quy hoạch tiện ích bài bản, đồng bộ.

Theo bà Cao Thị Thanh Hương, ngoài “chuộng” bất động sản thấp tầng, khẩu vị của nhà đầu tư phía Bắc rất coi trọng uy tín chủ đầu tư. Dòng tiền đầu tư linh hoạt theo vùng/khu vực có dấu chân của chủ đầu tư uy tín. Đi đến một thị trường mới, cách xa vị trí địa lý thì yếu tố uy tín của chủ đầu tư trở thành bảo chứng để nhà đầu tư xuống tiền. “Theo đó, thời gian qua, đa phần sự lựa chọn của nhà đầu tư phía Bắc đến từ dự án bất động sản của Vingroup, Nam Long, Ecopark, Capiatland, Gamuda Land...”, chuyên gia Savills nhấn mạnh.

Có thể thấy, bức tranh bất động sản phía Tây TP. Hồ Chí Minh hiện tại đang “phản chiếu” ký ức của thị trường bất động sản khu Đông TP. Hồ Chí Minh những năm về trước. Đây không phải biến động ngắn hạn mà là kết quả của một chu kỳ hạ tầng đi trước, dân số dịch chuyển theo, nhu cầu nhà ở tăng và giá trị thực của thị trường đi lên bền vững.

Hiện nay, phía Tây TP. Hồ Chí Minh đang ở giai đoạn đầu “tổng lực” đầu tư hạ tầng, nhu cầu ở thực cao, vì thế dư địa tăng trưởng dự báo còn lớn.